Пассажиров предупредили о необходимости приезжать в аэропорты и на вокзалы заранее

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На объектах транспорта ввели максимальный - третий - уровень безопасности, уточнили в Telegram-канале ведомства.

«На объектах транспорта продолжает действовать максимальный (третий) уровень безопасности», - указали в публикации.

Взаимодействие транспортных организаций с правоохранительными органами усилили. Пассажиров предупредили, что им нужно заранее приехать на вокзал или в аэропорт из-за предпринимаемых дополнительных мер.

«Просим <…> с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», - подчеркнули в Минтрансе.

Перед концертом в Crocus City Hall вечером 22 марта произошла стрельба и начался пожар. По данным ФСБ, предварительно, погибли 40 человек , пострадали более 100. В СК уже возбудили уголовное дело о теракте.