Пассажиров московских электробусов начали оповещать стикерами о правилах поведения

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Новые стикеры с правилами поведения для пассажиров начали расклеивать в столичных электробусах. Как рассказали в пресс-службе московского дептранса , это поможет сделать поездки удобнее и безопаснее.

В ведомстве уточнили, что наклейки с правилами проинструктируют пассажиров о том, как вести себя с такими же желающими добраться до пункта назначения горожанами, а также о поведении с водителем электробуса.

«Такие наклейки появятся в районе накопительной площадки, а также на перегородке кабины водителя», - пояснил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, в салоне пассажиров просят об осторожности и напоминают, что перегораживать вход в электробус, носить на спине рюкзаки, шуметь и мешать другим людям нельзя. У кабины водителя разместили напоминание, что о подозрительных предметах и неисправностях нужно сообщать в первую очередь водителю, однако он не отвечает на организационные вопросы, в отличие от работников специального контакт-центра или чат-бота, который можно открыть прямо со смартфона.

Ранее от новой станции метро «Физтех» запустили бесплатный автобус-шаттл до здания МФТИ для студентов. Благодаря скоростному маршруту добраться от метро на занятия и обратно можно за семь минут. Как сообщили в дептрансе, скоро автобус заменят на более экологичный электробус.