29 января 2024, 07:47

Пассажирам электрички в Свердловской области продали билеты в пять вагонов-призраков

РИА «Новости»
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Жители Свердловской области пожаловались на нехватку вагонов поезда «Ласточка» из Верх-Нейвинска в Екатеринбург. Пассажиры ехали стоя из-за того, что после продажи билетов состав сократили почти наполовину. Уральская транспортная прокуратура объявила о проведении проверки.

Жители Свердловской области пожаловались на нехватку вагонов поезда «Ласточка» из Верх-Нейвинска в Екатеринбург. Пассажиры ехали стоя из-за того, что после продажи билетов состав сократили почти наполовину.

Уральская транспортная прокуратура объявила о проведении проверки.

Делом о вагонах-призраках занялась Нижнетагильская транспортная прокуратура. Пассажиры купили билеты на электричку из Верх-Нейвинска в Екатеринбург, но вместо 11 вагонов приехали только шесть. Из-за этого многим пришлось ехать стоя, несмотря на оплаченные места.

«По результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей», - сообщила пресс-служба.

С начала 2024 года это не первый скандальный случай, связанный с обслуживанием на «Свердловской железной дороге».

Жителя Екатеринбурга вместе с пятилетней дочерью высадили из поезда при проверке документов - он предъявил паспорт с госуслуг вместо бумажного оригинала. В поезде из Челябинска в Екатеринбург отказала система отопления , и пассажиры около четырех часов ехали с температурой ниже нуля градусов.

29 января 2024, 06:50
Пилотов рухнувшего в Афганистане самолета уличили в использовании поддельных документов
РИА «Новости»
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Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов членам экипажа бизнес-джета Falcon 10 Дмитрию Белякову и Аркадию Грачеву. Проверка показала, что они предоставили недостоверные сведения, а самолет не прошел техобслуживание, сообщили «Известия».

Начальник Северо-Западного межрегионального территориального управления Росавиации Олег Ширин по запросу Госавианадзора подписал приказ об аннулировании пилотских свидетельств. Проверка показала, что в сентябре 2023 года члены экипажа подали поддельные документы о пройденной в американском центре Flight Safety International переподготовке. Пилоты не обучались в этом центре, а его программа не получала одобрения Росавиации.

Состояние рухнувшего в Афганистане Falcon 10 тоже вызвало вопросы. Госавианадзор выяснил, что бизнес-джет не прошел более 15 обязательных работ по техобслуживанию. Полугодовую форму техобслуживания не выполнили дважды, европейскую директиву летной годности просрочили на 20 с лишним месяцев. Последнее могло привести к утечке гидрожидкости, потере управления и пожару.

Самолет с медиками, пациентами и членами экипажа потерпел крушение 20 января во время перелета из Таиланда в Москву. Четверо выжили, двое погибли. Он принадлежал компании, которая не имела разрешения на авиаперевозки.

Авиация Афганистан Самолеты
26 января 2024, 16:23
Московский парк электробусов пополнится 800 машинами до конца года
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В этом году в московский парк электробусов закупят еще 800 машин. В 2023-м город получил более 350 машин, всего их уже свыше 1400 единиц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Инновационная техника выходит на маршруты вместо автобусов. Экологичный транспорт снижает негативное влияние на окружающую среду», - отметил он.

Глава города уточнил, что все электробусы российские. Согласно контракту на протяжении 15 лет производитель будет контролировать техническое состояние каждого электробуса.

По словам мэра, в Москве первыми в стране построили современные электробусные парки. Речь идет о «Красной Пахре», «Митине» и «Салтыковке».

В прошлом году на западе Москвы в пилотном формате запустили электробус малого класса. Он перевез 59 тысяч пассажиров по маршруту № 883.

Автобусы Сергей Собянин Москва
25 января 2024, 18:42
Москвичам рассказали об итогах тестирования мини-электробуса
Edgar Breshchanov/Global Look Press
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В прошлом году по маршруту № 883 на западе Москвы в пилотном формате запустили электробус малого класса. О его работе рассказала пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

«В конце февраля мы завершим тестирование электробуса малого класса, которое начали в прошлом году. По результатам мы рассмотрим возможность замены инновационными машинами автобусов малого класса», - сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, новая модель подходит для маршрутов с небольшим количеством пассажиров и узкими улицами, где трудно проехать большим машинам.

Мини-электробус вмещает 16 человек, в нем оборудовали систему видеонаблюдения, табло с высоким разрешением, мультимедийный экран и кнопки открытия дверей.

В Москве почти 20 маршрутов городского транспорта улучшили в декабре. Для удобства пассажиров в разных районах столицы оборудовали или заменили остановочные павильоны.

Автобусы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
25 января 2024, 08:34
Регулятор временно запретил наращивать выпуск Boeing 737 MAX
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Корпорация Boeing не сможет нарастить производство лайнеров 737 MAX до окончания проверки и введения более жесткой системы контроля качества. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило об этом на своем сайте.

«Boeing не вернется к обычному режиму работы. Мы не согласимся на какой-либо запрос Boeing о расширении производства или утверждении дополнительных производственных линий для 737 MAX, пока не убедимся, что проблемы контроля качества решены», - объявил представитель FAA Майк Уитакер.

Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили через несколько часов после случая над Портлендом , когда у самолета отвалился люк. Майк Уитакер заявил, что специалисты потратили несколько недель на расширенную проверку и теперь перейдут на новый этап работы.

FAA совместно с Советом по рассмотрению корректирующих действий (CARB) утвердили набор инструкций по осмотру и техническому обслуживанию самолетов. Ради безопасности дверные заглушки на Boeing 737 MAX 9 приведут в соответствие с первоначальной конструкцией. В программу технического обслуживания введут новые этапы, в том числе проверку болтов, направляющих и фитингов, визуальный осмотр заглушек левой и правой дверей средней кабины и десятков связанных с ними компонентов, повторную затяжку крепежа.

Российские авиакомпании не пользовались Boeing 737 MAX 9. Об этом сообщила Росавиация.

США Авиация Самолеты Boeing

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