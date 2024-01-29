Пассажирам электрички в Свердловской области продали билеты в пять вагонов-призраков

Жители Свердловской области пожаловались на нехватку вагонов поезда «Ласточка» из Верх-Нейвинска в Екатеринбург. Пассажиры ехали стоя из-за того, что после продажи билетов состав сократили почти наполовину.

Уральская транспортная прокуратура объявила о проведении проверки.

Делом о вагонах-призраках занялась Нижнетагильская транспортная прокуратура. Пассажиры купили билеты на электричку из Верх-Нейвинска в Екатеринбург, но вместо 11 вагонов приехали только шесть. Из-за этого многим пришлось ехать стоя, несмотря на оплаченные места.

«По результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей», - сообщила пресс-служба.

С начала 2024 года это не первый скандальный случай, связанный с обслуживанием на «Свердловской железной дороге».

Жителя Екатеринбурга вместе с пятилетней дочерью высадили из поезда при проверке документов - он предъявил паспорт с госуслуг вместо бумажного оригинала. В поезде из Челябинска в Екатеринбург отказала система отопления , и пассажиры около четырех часов ехали с температурой ниже нуля градусов.