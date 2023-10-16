Парковку для 30 автомобилей обустроили на северо-западе Москвы

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Изначально на участке был магазин. Его отдали собственнику для пользования. Он снес постройку и самовольно возвел там рынок. Власти обязали собственника ликвидировать торговую точку.

«Одноэтажное строение - торгово-рыночный комплекс площадью 561,8 квадратного метра - возвели незаконно. Земельный участок под строительство не предоставлялся, разрешение на него не выдавалось. Собственнику было предписано устранить нарушение», - подчеркнул Бобров.

Рынок снесли. На его месте обустроили бесплатную парковку на 30 машин. Теперь ей смогут пользоваться жители ближайшего дома № 13 на Пятницком шоссе.

Ранее Бобров сообщил, что за период с апреля по июнь этого года на юго-востоке Москвы ликвидировали почти 9,5 тысячи квадратных метров самостроя.

Это более 200 незаконно возведенных объектов.