Парковку для 30 автомобилей обустроили на северо-западе Москвы
В Москве, в районе Митино, вблизи дома № 13 на Пятницком шоссе, на месте самостроя открыли бесплатную парковку для 30 машин. Общая площадь территории составила более 500 квадратных метров. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Иван Бобров.
Изначально на участке был магазин. Его отдали собственнику для пользования. Он снес постройку и самовольно возвел там рынок. Власти обязали собственника ликвидировать торговую точку.
«Одноэтажное строение - торгово-рыночный комплекс площадью 561,8 квадратного метра - возвели незаконно. Земельный участок под строительство не предоставлялся, разрешение на него не выдавалось. Собственнику было предписано устранить нарушение», - подчеркнул Бобров.
Рынок снесли. На его месте обустроили бесплатную парковку на 30 машин. Теперь ей смогут пользоваться жители ближайшего дома № 13 на Пятницком шоссе.
Ранее Бобров сообщил, что за период с апреля по июнь этого года на юго-востоке Москвы ликвидировали почти 9,5 тысячи квадратных метров самостроя.
Это более 200 незаконно возведенных объектов.