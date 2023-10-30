Парковка в Москве будет бесплатной в День народного единства
В эту субботу, 4 ноября, в честь Дня народного единства московские парковки для автомобилей сделают бесплатными. Акция будет действовать и в нерабочий понедельник, 6 ноября, уточнил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Пятого будет действовать воскресный режим - платно только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей», - добавил он.
Кроме этого, Собянин уточнил, что парковки со шлагбаумом в эти дни будут работать в обычном режиме.
Длинные выходные в начале ноября установил Минтруд. Жители страны будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно. В пятницу, 3 ноября, многих работников ждет на час сокращенный рабочий день.
Ранее историк Антон Бредихин объяснил важность празднования Дня народного единства в России.