Парковка в Москве будет бесплатной в День народного единства

«Пятого будет действовать воскресный режим - платно только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей», - добавил он.

Кроме этого, Собянин уточнил, что парковки со шлагбаумом в эти дни будут работать в обычном режиме.

Длинные выходные в начале ноября установил Минтруд. Жители страны будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно. В пятницу, 3 ноября, многих работников ждет на час сокращенный рабочий день.

Ранее историк Антон Бредихин объяснил важность празднования Дня народного единства в России.