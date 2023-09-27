Ozon начал продавать машины

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По информации газеты, полная стоимость автомобиля оплачивается онлайн, а договор купли-продажи можно будет подписать при доставке.

Пока услуга действует только в Москве и Подмосковье, но компания планирует расширить список городов. Купить пока можно только автомобили от компании ООО «Деливери кар» - онлайн-дилера китайского бренда Chery. В планах Ozon наладить сотрудничество и с другими автодилерами.

Все гарантийные обязательства и сервисное обслуживание лежат на дилере, рассказал собеседник издания.

В августе российские автодилеры отметили резкий рост продаж. В период с 31 июля по 6 августа россияне купили 28 295 новых легковушек. Это на 10% больше, чем неделей ранее, и рекордно много с марта 2022 года.

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