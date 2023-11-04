04 ноября 2023, 00:21

Отечественный автопром против китайского. Россияне выбрали Lada

РИА «Новости»
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Продажи новых автомобилей в России выросли в 2,6 раза. АвтоВАЗ в этом году поставил на российский рынок на 60% больше машин, чем в прошлом году, согласно аналитике «Автостата». Автоэксперт Константин Лигачев рассказал «360», с чем это связано и почему россияне предпочитают отечественные автомобили.

Эксперт отметил, что российские автомобили немного дешевле китайских. Также это может быть связано с неразвитой сетью автосервисов китайского автопрома в регионах.

«У АвтоВАЗа свои базы в определенных местах, десятилетиями созданы, поэтому там обслуживание полегче немножко», - пояснил Лигачев.

Китайские автомобили массово пришли на российский рынок недавно, и оказалось, что у КНР очень много брендов - от эконом до премиум класса. Автоэксперт заявил, что есть китайские машины, которые качеством превосходят Mercedes или Maybach. Многие россияне это поняли и стали «пересаживаться» на китайские премиум автомобили и остались довольны.

«В Китае есть автомобили, у которых цена и качество соответствует середине. Есть такие, где цена высокая, ну и качество высокое. А есть бренды, которые стоят недорого, и по качеству соответствуют», - пояснил Лигачев.

Китайские автомобили «интереснее» по комплектации, отметил автоэксперт. Отечественный автопром «так пока не может».

В России с ноября поступит в продажу китайский семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid. От своего предшественника новинка от Chery отличается программным обеспечением, расширенными опциями и экстерьером.

Машины Китай АвтоВАЗ
04 ноября 2023, 00:28
Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» временно передали другим авиакомпаниям
Unsplash
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Часть допусков «Уральских авиалиний» к международным рейсам временно передали другим перевозчикам, пока авиакомпания не подпишет договор с Национальной лизинговой компанией. Об этом свидетельствует информация Росавиации по допуску на зарубежные рейсы.

«Рассмотреть в двухдневный срок после подписания авиакомпанией „Уральские авиалинии“ трехстороннего договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем», - сказано в приказе.

Речь идет о допуске на маршруты в Азербайджан, Казахстан, Китай и ряд других стран. Права на международные перелеты могут передать «Аэрофлоту», «Азимуту», Red Wings, Azur Air.

Самолеты Государственной транспортной лизинговой компании при полетах за границу рискуют попасть под арест , предупредила Росавиация. Исключением стали рейсы в Турцию и Белоруссию. Угроза ареста касается самолетов Airbus и Boeing, принадлежащих структурам ГТЛК.

Самолеты Авиакомпании
03 ноября 2023, 15:10
Московский транспорт украсят флагами ко Дню народного единства
РИА «Новости»
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Примерно 12 тысяч триколоров украсят автобусы, электробусы и трамваи в Москве ко Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«Ко Дню народного единства мы по традиции украсим городской транспорт. Поздравляю всех москвичей с наступающим праздником», - рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

В дептрансе уточнили, что уже на трех маршрутах ходят электробусы с тематическими украшениями. Вдобавок в честь праздника водители будут работать в парадной форме.

Также в столичной подземке свыше 850 головных вагонов украсили наклеками с российским триколором. Флаги появились и на стойках «Живое общение» в метро, городских эвакуаторах и спецстоянках.

Кроме того, для москвичей проведут тематический эфир об истории праздника, который покажут на экранах в городском транспорте.

Ранее школьников и родителей пригласили отметить День народного единства в Москве.

Автобусы Метро Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
02 ноября 2023, 17:09
Схема движения на ВДНХ в Москве изменится с 3 ноября
РИА «Новости»
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С 3 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ временно изменится схема движения. Это будет связано с проведением Международной выставки-форума «Россия». Об этом рассказала пресс-служба столичного дептранса.

Так, будет закрыто движение рядом с парковкой № 9503 и по одной крайней правой полосе в Продольном проезде в районе 125А по проспекту Мира.

В районе стоянки № 9505 движение станет односторонним. Двустороннее движение организуют у парковки № 9506 и рядом с домом 123А по проспекту Мира.

Некоторые парковки, включая площадки на Хованской улице, в Останкинском переулке, в районе дома 123Б по проспекту Мира и другие, также станут недоступны.

Кроме того, будет временно недоступна парковка со шлагбаумом № 9503 в Продольном проезде. Вместо этого можно воспользоваться соседними парковками № 9511, № 9505 и № 9506.

В дептрансе рекомендовали добираться до ВДНХ на городском транспорте. Для посещения «Москвариума» можно воспользоваться бесплатным маршрутным такси от метро «ВДНХ». Ближайшая остановка находится у павильона «Рабочий и колхозница». Также для автовладельцев будет доступна многоуровневая парковка на Хованской улице, 18.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин посетит форум «Россия» на ВДНХ.

Фестивали Москва 2023 Дептранс Москвы
02 ноября 2023, 12:47
Строящуюся трассу М-12 продлят до Тюмени
РИА «Новости»
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Строящуюся автомобильную трассу М-12 продлят до Тюмени и присвоят ей официальное название М-12 «Восток». Такое постановление подписал премьер Михаил Мишутин, сообщила пресс-служба правительства.

«Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 „Восток“ должен излагаться в новой редакции: Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень», - указали в пресс-службе.

Трассу продлят, присоединив к ней участки других дорог. В состав М-12 «Восток» включат отрезок автодороги М-7 «Волга» Казань - Дюртюли и строящийся участок Дюртюли - Ачит. Также частью автомобильной трассы станут отрезок Ачит - Екатеринбург дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург и автодорога Р-351 Екатеринбург - Тюмень.

В правительстве отметили, что М-12 продлят в основном за счет реконструкции дорожного полотна. Благодаря этому проект смогут завершить уже в 2024 году, сообщила пресс-служба.

Старт движению по трассе М-12 на участке от Москвы до Арзамаса дал президент Владимир Путин 8 сентября. В первые выходные после открытия дороги по этому отрезку проехали более 88 тысяч автомобилей. В декабре запустят движение по трассе до Казани.

Дороги Россия Правительство РФ

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