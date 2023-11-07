07 ноября 2023, 13:08

Отделочные работы начали в вестибюле станции «Лианозово» в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В южном вестибюле станции Лианозово МЦД-1 начали отделочные работы и монтаж эскалаторов. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

Строительство южного вестибюля станции Лианозово МЦД-1 улучшит инфраструктуру района. Он позволит пассажирам легко и удобно переходить с железнодорожной платформы на станцию метро, а также обеспечит удобный доступ к автобусным остановкам. Отделочные работы, монтаж лестничных сходов и эскалаторов на станции уже начались.

«Скоро здесь появится южный вестибюль с лифтами, эскалаторами и удобным выходом к остановкам автобусов. Жители прилегающих районов смогут безопасно пересекать железную дорогу по подземному транзитному переходу», - отметил Ликсутов.

Обновленный вокзал, открывшийся в этом году, уже улучшил транспортную доступность района. Северный вестибюль станции Лианозово связал железнодорожную платформу с метро и стал удобной пересадкой для пассажиров МЦД-1 на пути в Москву.

Благоустройство Строительство Метро МЦД Москва 2023
07 ноября 2023, 13:23
«Электромотор гораздо дешевле». Почему Европа примет бюджетные Tesla
Unsplash
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В Германии запустят производство более дешевых, чем в США, электромобилей Tesla. Европейцы смогут покупать их за 25 тысяч евро (около 2,5 миллиона рублей). Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин объяснил «360», что машину удешевят за счет замены комплектации и оснащения.

Он сказал, что принцип работы электромобилей один и тот же. Им требуется батарейка, инвертор, который преобразует напряжение, и электромотор. Все остальное - вариативно. Производитель сможет установить два компьютера или три, обшить салон кожей или другим материалом, установить лампочки и другие дополнения.

Специалист заявил, что в Китае недорогие электромобили пользовались спросом. Там, как и в Европе, тепло. По мнению Субботина, спрос на произведенные в Германии машины появится.

Электромобили в России «Нам пользоваться электромобилями не дают условия. Россия - страна рискованного земледелия, зима длится полгода. На холоде батарейки теряют емкость довольно сильно. Заявленный пробег в 200-250 километров на 20-градусном морозе снизится до 20 километров», - заметил автоэксперт.

Второй причиной небольших объемов продаж в России он назвал то, что аккумулятор электромобиля заряжается слишком долго. Даже самые быстрые зарядки не смогут конкурировать со временем заправки топливного бака.

Третья причина - в высокой стоимости электричества. При ценнике в 25 рублей за киловатт заправка обойдется дороже, чем бензин.

Возможности для экономии «Илон Маск выпускает разные автомобили - и дорогие, и дешевые. И диапазон цен у него довольно большой, на самом деле. Гораздо больше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания», - сказал он.

Если у традиционных машин существует определенный набор составных частей - например, кузов, трансмиссия, двигатель, оснащение, несколько вариантов коробки передач и двигателя, то в электромобилях больше вариантов.

«Можешь один электромотор поставить, а можешь другой. Электромотор гораздо дешевле, чем двигатель внутреннего сгорания. Можешь мощнее поставить, можешь слабее. Полный привод или неполный, вперед или назад, а трансмиссия вообще не нужна. Большой выбор электронных помощников», - объяснил Субботин.

Китай и Европа По этой причине, добавил автоэксперт, существуют как очень дорогие, так и более бюджетные модели Tesla. В данном случае Илон Маск решил наладить производство последних в Европе.

Германия Электричество Бизнес Машины Илон Маск Экология
06 ноября 2023, 23:25
«Аэрофлот» опроверг выкатывание самолета со взлетно-посадочной полосы в Ханты-Мансийске
РИА «Новости»
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«Аэрофлот» опроверг выкатывание самолета со взлетно-посадочной полосы в Ханты-Мансийске, сообщило издание Life. Информация об авиационном происшествии ранее появилась в Telegram-канале Aviaincident.

По информации канала, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс по маршруту Москва - Ханты-Мансийск, выкатился со взлетно-посадочной полосы в аэропорту назначения. Это произошло при развороте на 180 градусов из-за обледенения рулевой дорожки. При помощи тягача лайнер отбуксировали на стоянку, высадка пассажиров прошла штатно. Сотрудники транспортной прокуратуры в ходе осмотра не обнаружили повреждений борта.

В пресс-службе «Аэрофлота» опровергли выкат самолета с полосы, хотя не стали отрицать скольжение.

«После посадки на этапе разворота воздушного судна из-за низкого коэффициента сцепления произошло кратковременное скольжение. Самолет остался на ВПП. В соответствии с правилами выполнения полетов командир судна запросил буксировочный тягач для исключения рисков повторения скольжения», - сообщили в пресс-службе компании.

Ранее «Росавиация» сообщила об итогах расследования экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском в сентябре. По информации ведомства, экипаж неправильно определил фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Кроме того, ошибкой назвали неправильный расчет топлива , из-за которого лайнер не смог дотянуть до аэропорта Новосибирска.

Авиация Аэрофлот Самолеты
06 ноября 2023, 12:15
Пригородные поезда в Москве подготовили к зимнему периоду
Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты перевели на зимний режим вентиляционные и климатические установки подвижного состава. Они также проверили исправность электрооборудования, систем отопления и обогрева лобовых стекол. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Перед зимним сезоном проверили 301 поезд, среди них - 276 собственных составов компании и 25 арендованных. В их число вошли «Иволги», ЭП2ДМ и ЭП2Д и другие модели. Арендованные поезда осмотрели сотрудники ОАО «Российские железные дороги».

В ходе подготовки к холодам работники перевели на зимний режим вентиляционные и климатические системы. Они также проконтролировали работоспособность обогрева лобовых стекол и электрооборудования. Помимо этого, проверили уплотнители дверей и окон.

В вагонах провели диагностику отопления. Для поддержания тепла и комфортной для пассажиров температуры протестировали кондиционеры, осушители и обеззараживатели.

Кроме того, на случай обледенения контактной сети депо оснастили дополнительным запасом антигололедной смазки для токоприемников. Работникам локомотивных бригад выдали инструкции, как работать в неблагоприятных погодных условиях.

Сезонную подготовку поездов проводят дважды в год - весной и осенью. Это необходимо для перевозки пассажиров с учетом всех возможных погодно-климатических условий.

Ранее в рамках подготовки к зиме московские коммунальщики промыли Триумфальную арку.

Поезда Москва 2023
06 ноября 2023, 09:25
Возможность вызова кассира через QR-код создали в метро Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В московском метро установили приблизительно 1,8 тысячи автоматов по продаже билетов. На каждом есть QR-коды, чтобы вызвать кассира. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Если пассажиру при работе с аппаратом будет нужна помощь, он сможет отсканировать специальный код. После этого перед ним откроется сайт, где есть кнопка «Вызвать кассира».

«Наш специалист обязательно поможет определить подходящий проездной или расскажет, как получить или пополнить транспортную карту», - разъяснил заммэра.

Ликсутов также подчеркнул, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина в городе предоставляют большой выбор вариантов оплаты проезда в городском транспорте.

Так, горожане могут положить деньги на карту москвича или «Тройку» с помощью автоматов, а также активировать их удаленное пополнение.

Кроме того, после обновления почти четырех тысяч турникетов проезд можно оплатить банковской картой на входе в метро.

Ранее стало известно, что новые поезда выйдут на Замоскворецкую линию метро в 2024 году.

Метро Москва 2023

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