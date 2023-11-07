Отделочные работы начали в вестибюле станции «Лианозово» в Москве

«Электромотор гораздо дешевле». Почему Европа примет бюджетные Tesla

В Германии запустят производство более дешевых, чем в США, электромобилей Tesla. Европейцы смогут покупать их за 25 тысяч евро (около 2,5 миллиона рублей). Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин объяснил «360», что машину удешевят за счет замены комплектации и оснащения.

Он сказал, что принцип работы электромобилей один и тот же. Им требуется батарейка, инвертор, который преобразует напряжение, и электромотор. Все остальное - вариативно. Производитель сможет установить два компьютера или три, обшить салон кожей или другим материалом, установить лампочки и другие дополнения.

Специалист заявил, что в Китае недорогие электромобили пользовались спросом. Там, как и в Европе, тепло. По мнению Субботина, спрос на произведенные в Германии машины появится.

Электромобили в России «Нам пользоваться электромобилями не дают условия. Россия - страна рискованного земледелия, зима длится полгода. На холоде батарейки теряют емкость довольно сильно. Заявленный пробег в 200-250 километров на 20-градусном морозе снизится до 20 километров», - заметил автоэксперт.

Второй причиной небольших объемов продаж в России он назвал то, что аккумулятор электромобиля заряжается слишком долго. Даже самые быстрые зарядки не смогут конкурировать со временем заправки топливного бака.

Третья причина - в высокой стоимости электричества. При ценнике в 25 рублей за киловатт заправка обойдется дороже, чем бензин.

Возможности для экономии «Илон Маск выпускает разные автомобили - и дорогие, и дешевые. И диапазон цен у него довольно большой, на самом деле. Гораздо больше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания», - сказал он.

Если у традиционных машин существует определенный набор составных частей - например, кузов, трансмиссия, двигатель, оснащение, несколько вариантов коробки передач и двигателя, то в электромобилях больше вариантов.

«Можешь один электромотор поставить, а можешь другой. Электромотор гораздо дешевле, чем двигатель внутреннего сгорания. Можешь мощнее поставить, можешь слабее. Полный привод или неполный, вперед или назад, а трансмиссия вообще не нужна. Большой выбор электронных помощников», - объяснил Субботин.

Китай и Европа По этой причине, добавил автоэксперт, существуют как очень дорогие, так и более бюджетные модели Tesla. В данном случае Илон Маск решил наладить производство последних в Европе.