20 ноября 2024, 23:44

Опытный образец Ту-214 из российских деталей впервые взлетел

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Программу летных испытаний опытного образца Ту-214 с новыми российскими комплектующими начали в АО «Туполев» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию). Об этом в своем Telegram-канале написал управляющий директор компании Константин Тимофеев.

Он уточнил, что борт поднялся в воздух на авиазаводе в Казани и провел в полете один час и 10 минут. За это время специалисты провели проверку систем и бортового оборудования. Получивший полетное задание экипаж выполнил его в полном объеме.

«На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе создание двучленной кабины», - пообещал Тимофеев.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на 210 пассажиров. Его главной особенностью является кабина для двух пилотов и бортового инженера.

Как напомнил «Интерфакс» , главный российский перевозчик - «Аэрофлот» объявил, что готов приобрести несколько бортов, если в новой места в кабине оставят только для командира и второго пилота.

Самолет выпускается ограниченной серией Казанским авиастроительным заводом. После введения санкций правительство России объявило о запуске серийного производства обновленных Ту-214. В утвержденной кабмином программе по развитию российской авиаотрасли до 2030-го года перевозчики должны получить 990 самолетов отечественного производства. В их число включили Ту-214.

Самолеты Россия Импортозамещение
20 ноября 2024, 04:34
Макет реконструкции Сухумского аэропорта показали в Москве
Unsplash
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В Москве на выставке «Транспорт России» показали макет реконструкции международного аэропорта Сухума имени Владислава Ардзинбы, который планируют ввести в эксплуатацию летом 2025 года. Об этом заявил ТАСС посол Абхазии в России Алхас Квициния.

«Для нас запуск аэропорта станет большим, долгожданным событием, считаю это большой заслугой прежнего руководства республики. Это придаст импульс экономическому развитию Абхазии, особенно восточной части страны», - заявил дипломат.

По его словам, открытие аэропорта позволит туристам без проблем прилетать в Абхазию и улетать, так как во время курортного сезона на переходе через границу по реке Псоу часто бывают большие очереди.

Квициния добавил, что здание аэропорта вписали в окружающую природу, задействовав даже пляж. Последним смогут воспользоваться и туристы.

Реконструкцией аэропорта занимается российская компания «Инфраструктурное развитие». Сама авиагавань находится в 18 км от столицы Абхазии.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал реконструкцию аэропорта и расширение федеральной трассы М-8 «Холмогоры» до четырех полос.

Авиация Абхазия Москва
14 ноября 2024, 01:32
Автомагистрали призвали разогнать до 150 км/ч. Почему на это никто не пойдет
РИА «Новости»
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В Госдуме рассматривают возможность поднять допустимый порог скорости на новых российских автомагистралях до 150 километров в час. Автоюрист Лев Воропаев объяснил 360.ru, что власти вряд ли примут такое решение.

Если поправки все же утвердят, некоторые водители смогут разгоняться до 169 километров в час и не нарываться на штрафы. По мнению эксперта, здесь вопрос не столько в ограничении, сколько в психологии автолюбителей.

«Все-таки правила дорожного движения не дозволяют произвольно устанавливать дорожные знаки с таким ограничением скорости. Они возлагают и ответственность на власти для установки таких ограничений. То есть это <…> принцип, который обязывает власть обеспечить безопасность дорожного движения», - объяснил Лев Воропаев.

Он напомнил, что среди показателей эффективности власти выделяют и коэффициент безопасности дорожного движения. В каждом регионе ведут статистику ДТП, учет погибших и пострадавших.

«Поэтому я сильно сомневаюсь, что та или иная власть, которая не уверена, что на той или иной дороге возможно обеспечить безопасность, будет устанавливать знаки, что на этой дороге можно ехать 150 километров в час», - резюмировал Воропаев.

В Подмосковье снизилась смертность на дорогах. За 10 месяцев 2024 года в регионе насчитали ДТП с пострадавшими и погибшими на 5% меньше, чем за тот же период в 2023-м.

Законы Госдума РФ Правила ГИБДД Дороги Машины
11 ноября 2024, 23:57
Автоэксперт назвал главный минус в маркировке запчастей для машин
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Эффект от эксперимента по маркировке автозапчастей в России будет небольшим. Об этом заявил автоэксперт Константин Лигачев на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко.

Так он прокомментировал предложение Минпромторга РФ по маркировке запчастей для борьбы с контрафактной и некачественной продукцией. В первую очередь отметки решили поставить на свечах зажигания, фильтрах и некоторых видах стекол.

По словам Лигачева, такую инициативу продвигают российские производители автозапчастей. Для них процесс маркировки не представляет труда и не требует много денег.

«Если мы говорим про импорт, то большинство крупных дистрибьюторов <…> иностранных автомобилей [в России], в частности, китайские большинство, они еще пока про это даже не слышали, и как это все будет происходить, пока непонятно», - сказал Лигачев.

По его мнению, иностранные производители вряд ли начнут делать отдельные маркированные партии для российского рынка.

Россия Машины Деньги
10 ноября 2024, 04:14
Россиянам напомнили о штрафах при выезде на встречку без разметки
Freepik
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Автолюбителей, выезжающих на полосу встречного движения, могут оштрафовать на пять тысяч рублей либо лишить прав до шести месяцев, даже если разметка незаметна под снегом. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

По его словам, российские водители часто сталкиваются с тем, что дорожная разметка незаметна из-за снежного покрова. В законодательстве предписано наказывать автомобилистов за выезд на встречку в любом случае, но обычно их привлечение к административной ответственности в такой ситуации неправомерно.

Адамс объяснил, что это основывается на «фундаментальном принципе права - отсутствии вины», так как водитель не имел возможности увидеть дорожную разметку из-за плохих погодных условий. В таких местах обязательно должны устанавливаться дублирующие дорожные знаки. Кроме того, водитель может обжаловать привлечение его к ответственности, предоставив доказательства отсутствия своей вины.

«Важно подчеркнуть, что, если на материалах фото- и видеофиксации дорожная разметка все же различима, оспаривание постановления о привлечении к административной ответственности представляется нецелесообразным и бесперспективным», - уточнил Адамс.

До этого в Госдуме предложили в 40 раз увеличить штраф в отношении водителей за превышение машинами и мотоциклами допустимого уровня шума, сообщили «Известия».

Ранее автоэксперт Петр Баканов раскритиковал законопроект о введении мгновенного информирования водителей о нарушении ПДД.

Штрафы ПДД Дороги Россия Машины

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