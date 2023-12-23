23 декабря 2023, 19:53

Опубликованы кадры спасения сухогруза Blue Shark, севшего на мель под Анапой

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Морспасслужба сняла с мелководья под Анапой сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота, опубликовав кадры спасательной операции.

По данным ведомства, во время сильного шторма, который разыгрался в ночь на 27 ноября , судно с 2,8 тысячи тонн ячменя выбросило на мель в районе поселка Витязево. Экипаж сухогруза не пострадал.

Морспасслужба приступила к спасательной операции после подписания судовладельцем соответствующего соглашения. В ней задействовали судно «Спасатель Ильин», буксиры «Меркурий» и «Николай Семенченко» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы.

Вечером 22 декабря Blue Shark вывели на чистую воду. Загрязнения акватории от иностранного сухогруза не обнаружили. В субботу Blue Shark стал на якорь на рейде порта Кавказ.

Спасатели Шторм
23 декабря 2023, 12:10
Почти 20 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи
РИА «Новости»
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Обильные осадки и боковой ветер помешали штатной работе аэропорта в Сочи. В субботу, 23 декабря, 18 самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«Из-за уходов воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами», - указали в ведомстве.

В случае задержки пассажиров будут обслуживать в соответствии с Федеральными авиационными правилами, утвержденными приказом Минтранса в 2007 году.

В Росавиации уточнили, что сочинский аэропорт работает по фактической погоде. В воздушной гавани усилили смену аэродромной службы и контактного центра.

По данным аэропорта Сочи , 19 самолетов ушли на запасные аэродромы. Время пребывания лайнеров на запасных аэродромах зависит от погоды.

Ранее в Сочи из-за шторма закрыли зимние пляжи. Ветер и сильные осадки ожидают в курортном городе до понедельник.

Сочи Самолеты Погода
23 декабря 2023, 09:40
Один человек погиб в ДТП в Подольске 22 декабря
Пресс-служба МВД Московской области
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Утром 22 декабря на автодороге А-107 в районе села Сынкова Подольского округа произошло ДТП. В результате аварии один из водителей погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Московской области.

Полицейским предстоит выяснить все обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, грузовик Volvo выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газелью», после чего она загорелась.

Подольск ДТП
22 декабря 2023, 16:39
Реконструкцию городского вокзала МЦД «Зеленоград-Крюково» завершили в Москве
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли новый интеграционный вестибюль на Крюковской эстакаде. Он стал завершающим этапом строительства городского вокзала «Зеленоград-Крюково» МЦД-3. Об этом сообщил информационный центр правительства столицы.

«Конечно, не могу не поздравить зеленоградцев с завершением реконструкции железнодорожного вокзала. По сути дела это новый стандарт московского городского вокзала», - отметил мэр.

На вокзале сделали удобные пересадки на городской общественный транспорт и комфортный доступ к поездам МЦД. Отсюда может начать ходить высокоскоростной состав Москва - Санкт-Петербург.

По завершении торжественного мероприятия Собянин и Белозеров подписали документ о планах по развитию инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2024 году. Они коснутся продления МЦД за пределы города, в соседние регионы Центральной России.

С первого запуска поездок на МЦД-3 в августе пассажиры совершили более 40 миллионов поездок. Самыми популярными станциями на третьем московском диаметре стали «Выхино», «Зеленоград-Крюково» и «Химки».

МЦД Москва 2023
22 декабря 2023, 14:42
Трамвайную линию и городской вокзал построят рядом со станцией МЦД-3 в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Рядом со станцией третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) «Останкино» построят городской вокзал, трамвайную линию и площадь. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, появление МЦД дало возможность, чтобы развивать районы. Новый проект позволит улучшить транспортную доступность. Он уточнил, что развитие территории у станции МЦД-3 «Останкино» станет примером такой работы.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что проект планировки уже готов: на участке площадью 240 гектаров возведут около 10 тысяч квадратных метров недвижимости. Главным из будущих строений станет городской вокзал.

Кроме того, для удобства горожан обеспечат подъездной путь к вокзалу как на общественном транспорте, так и на личном. По задумке новые маршруты улучшат мобильность горожан и снизят нагрузку на другие виды транспорта.

«Для улучшения транспортной доступности планируем проложить трамвайную линию длиной 3,5 километра от Аргуновской улицы до станции Останкино. Также построим и реконструируем около 7,8 километра дорог и организуем новую городскую площадь рядом со станцией», - отметила Княжевская.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3 от станции «Рижская» до реки Яузы.

Поезда Москва 2023

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