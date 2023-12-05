Оплату проезда в общественном транспорта проверят на северо-западе Москвы

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«Мы продолжаем усиленные проверки оплаты проезда в наземном городском транспорте. На этой неделе они пройдут на северо-западе Москвы» - рассказали в пресс-службе дептранса.

Дептранс обратился к пассажирам и напомнил, что поездки необходимо оплачивать сразу при входе в транспорт. Необходимо приложить карту к валидатору и дождаться сигнала с зеленой галочкой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации общественного транспорта. Так в столице запустили 10 новых маршрутов, которые охватили 30 районов города.