05 декабря 2023, 12:34

Оплату проезда в общественном транспорта проверят на северо-западе Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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Департамент транспорта Москвы предупредил об усиленных проверках оплаты проезда в автобусах, электробусах и трамваях на северо-западе столицы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«Мы продолжаем усиленные проверки оплаты проезда в наземном городском транспорте. На этой неделе они пройдут на северо-западе Москвы» - рассказали в пресс-службе дептранса.

Дептранс обратился к пассажирам и напомнил, что поездки необходимо оплачивать сразу при входе в транспорт. Необходимо приложить карту к валидатору и дождаться сигнала с зеленой галочкой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации общественного транспорта. Так в столице запустили 10 новых маршрутов, которые охватили 30 районов города.

Москва 2023 Дептранс Москвы
05 декабря 2023, 11:56
Началась черновая отделка станции метро «ЗИЛ» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве завершилось возведение основных конструкций подземного вестибюля станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии. Специалисты приступили к следующему этапу — черновой отделке. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«В подземном вестибюле будущей станции „ЗИЛ“ Троицкой линии метро выполнены монолитные работы, строители приступили к устройству кирпичной кладки перегородок в служебных помещениях и черновым архитектурно-отделочным работам», - рассказал заммэра.

Подземный вестибюль будет иметь выходы к парку «Тюфелева роща» и улице Лисицкого, а в будущем станет частью пересадочного узла на станцию Бирюлевской линии.

Строители завершили работы над основными конструкциями наземного входного павильона и начали бетонирование в зоне будущей платформы станции.

В проекте предусмотрели сооружение соединительной ветки между Троицкой и Бирюлевской линиями, по которой можно будет перегонять поезда. В устройстве этой соединительной ветки уже выполнили монолитные работы, стартовал процесс обратной засыпки.

«ЗИЛ» станет конечной станцией Троицкой линии, поэтому на ней обустроят оборотные тупики для стоянки и разворота поездов. На некоторых из них сделали монолитные работы.

Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров свяжет МЦК и городской округ Троицк, облегчив перемещение 1,5 миллионам жителей района.

Ранее мозаичное панно украсило станцию «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро.

В Москве завершилось возведение основных конструкций подземного вестибюля станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии. Специалисты приступили к следующему этапу - черновой отделке. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Строительство Метро Москва 2023 Андрей Бочкарев
05 декабря 2023, 10:58
Собянин рассказал о необычных поездах московского метро
Сайт мэра и правительства Москвы
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В московском метро стараются сохранить историю и делать поездки более разнообразными и интересными. Для этого в столице запустили несколько необычных составов. О них в своем блоге рассказал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в рамках программы обновления подвижного состава с 2010 года в Москве стали активно внедрять современные вагоны. Сейчас их более четырех тысяч, примерно 73% рабочего парка. В 2024–2025 годах город закупит еще более пятисот.

Однако в столичном метро можно увидеть и необычные поезда, такие как «Красная стрела», «Синергия-1» и «Синергия-2», «Точка шесть», «Баклажан» и другие.

Так, ретропоезд «Сокольники» - копия поездов 1930-х годов. Его создали в 2010 году ко дню 75-летия московского метро. А поезд «Акварель» на Арбатско-Покровской линии, принадлежащий к серии вагонов «Русич», отличается необычным дизайном. В некоторых вагонах с одной стороны нет окон и сидений, на их месте располагаются произведения искусства, что превращает поездку в своего рода движущуюся галерею.

Кроме того, за 10 лет в московском метро провели свыше 50 культурных мероприятий. Например, в этом году на «Арбатской» зрители увидели номера шоу-балета «Тодес».

Метро Сергей Собянин Москва 2023
05 декабря 2023, 03:35
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли
РИА «Новости»
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на переправе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в публикации.

Крымский мост Крым Машины
04 декабря 2023, 11:44
Личный кабинет обновили в приложении «Метро Москвы»
Сайт мэра и правительства Москвы
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В новой версии приложения «Метро Москвы» полностью изменили основной раздел — личный кабинет пользователя. Теперь там собрали все транспортные и банковские карты. Об этом сообщили на официальном сайте столичного правительства.

В новой версии приложения «Метро Москвы» полностью изменили основной раздел - личный кабинет пользователя. Теперь там собрали все транспортные и банковские карты. Об этом сообщили на официальном сайте столичного правительства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что модернизация личного кабинета даст возможность пользователям контролировать платежные карты, подключать биометрию, «МультиТранспорт» для поездок на разных видах транспорта и многое другое.

По его словам, приложением ежемесячно пользуются почти два миллиона горожан. Это удобный и нужный сервис, в котором можно быстро получить необходимые услуги московского транспорта в режиме онлайн.

«Мы постоянно работаем над улучшением его работы. В тестировании новой версии приложения принимали участие более 100 пассажиров», - добавил Ликсутов.

В обновленном «Метро Москвы» добавили вкладку для цифровых транспортных сервисов. В одной ленте можно посмотреть подробную историю проходов пассажиров и платежных операций. Тажке намного удобнее стало пополнять «Тройку»‎, смотреть статус карты, настраивать автоплатеж и другое.

Теперь строка поиска помогает быстро найти в сервисе все необходимое. Помимо этого, в личном кабинете можно задать вопрос чат-боту Александре.

Пока обновление могут скачать только обладатели устройств iOS в магазине приложений App Store, а версию для Android добавят позднее в Google Play. Приложение «Метро Москвы» скачали более 10,5 миллиона раз.

Ранее приложение «Сбермаркет» удалили из App Store.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов

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