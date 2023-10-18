Около тридцати рейсов задержали и отменили в Москве

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Так, в аэропорту Внуково отложили семь и отменили шесть рейсов. В Домодедово не состоялся вылет четырех самолетов, у еще четырех изменилось время вылета. В Шереметьево отменили один рейс, а три вылета задержали.

Информации о причинах изменений в расписании самолетов не поступало.

Ранее вылет рейса Москва - Владивосток отложили в Шереметьево из-за буйного нетрезвого пассажира. Мужчина неадекватно вел себя и оскорблял соседей, а еще позже произошла драка.

Также сообщалось о том, что технические неполадки спровоцировали коллапс в аэропорту Внуково. Из-за сложностей с приемом и выдачей багажа там скопились огромные очереди.