Около 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Сегодня днем задержали или отменили около 30 рейсов во всех аэропортах Москвы. Информация об этом появилась на сервисе «Яндекс. Расписание».
Сегодня днем задержали или отменили около 30 рейсов во всех аэропортах Москвы. Информация об этом появилась на сервисе « Яндекс. Расписание ».
Например, в аэропорту Внуково задержали шесть рейсов и еще один отменили. В Домодедове отложили вылет восьми самолетов и три отменили. А в аэропорту Шереметьево задержали 11 рейсов и еще один отменили.
Одной из возможных причин могла стать DDoS-атака на систему бронирования Leonardo.
Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что в связи с техническими неполадками пассажиры не смогли своевременно зарегистрироваться на рейсы.
О подобной проблеме также сообщили в авиакомпаниях «Россия», Red Wings и «Уральские авиалинии». Работу сервиса уже восстановили.
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