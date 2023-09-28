Около 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

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Сегодня днем задержали или отменили около 30 рейсов во всех аэропортах Москвы. Информация об этом появилась на сервисе « Яндекс. Расписание ».

Например, в аэропорту Внуково задержали шесть рейсов и еще один отменили. В Домодедове отложили вылет восьми самолетов и три отменили. А в аэропорту Шереметьево задержали 11 рейсов и еще один отменили.

Одной из возможных причин могла стать DDoS-атака на систему бронирования Leonardo.

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что в связи с техническими неполадками пассажиры не смогли своевременно зарегистрироваться на рейсы.

О подобной проблеме также сообщили в авиакомпаниях «Россия», Red Wings и «Уральские авиалинии». Работу сервиса уже восстановили.

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