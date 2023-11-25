25 ноября 2023, 21:44

Около 30 авиарейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Телеканал «360»
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В трех аэропортах Москвы вечером 25 ноября задержали и отменили 29 авиарейсов. Данные опубликовал сервис «Яндекс. Расписание».

По данным на 21:30 во Внукове задержали 16 рейсов, а пять отменили. В Домодедове отложили шесть вылетов и не состоялись три. В Шереметьеве не стали отправлять вовремя семь рейсов. Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский пока нет.

Вечером 24 ноября сообщалось о задержке и отмене более 40 авиарейсов в трех московских аэропортах. Ранее власти Москвы продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за метели и гололедицы.

По данным столичного Метеобюро, после двухдневного снегопада в Москве высота снежного покрова на улицах города достигла 15 сантиметров. Для сравнения, в 2004 году она достигала 20 сантиметров.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Снегопад
25 ноября 2023, 12:26
«Их просто арестовали». Россия лишилась 76 пассажирских самолетов
РИА «Новости»
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Россия лишились 76 пассажирских самолетов из-за западных санкций против авиаотрасли. С таким заявлением выступил министр транспорта РФ Виталий Савельев, сообщило РИА «Новости».

«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов», - подчеркнул Савельев.

Как уточнил РБК , речь идет о судах, которые находились на технических стоянках, обслуживались за рубежом либо собирались выполнять те или иные рейсы.

«У нас их просто арестовали», - подчеркнул министр в комментарии изданию.

По данным Савельева, на сегодняшний день Россия располагает в общей сложности 1302 судами, 1167 из них - пассажирские авиалайнеры.

В марте минувшего года министр указывал, что российские авиаперевозчики перевели почти 800 самолетов в отечественный реестр. Также он признался, что РФ пытается договориться о выкупе самолетов с зарубежными лизингодателями.

В июне 2022-го Савельев заявил, что большая часть отечественных авиакомпаний перерегистрировала самолеты из зарубежных реестров в отечественный. Министр уточнил, что перевозчики выполняют рейсы в 11 стран, гарантировавших, что не будут арестовывать воздушные суда.

Авиация Россия
24 ноября 2023, 18:44
Тренинг-сессию по улучшению условий труда и отдыха провели для работниц МЖД
РИА «Новости»
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Первую масштабную тренинг-сессию провели для сотрудниц Московской железной дороги, чтобы сделать их рабочие условия и отдых комфортнее. Мероприятие в Мытищах собрало свыше сотни участниц.

Более четверти сотрудников МЖД - женщины. Они работают дежурными по станции и на переездах, водят поезда, обслуживают линии электропередачи и выполняют многие другие задачи.

«Обмен опытом - это очень важно: ты в этом растешь и развиваешься. Ты открываешь себя, узнаешь железную дорогу с другой стороны», - поделилась впечатлениями участница сессии, техник Елизавета Астахова.

Во время тренинга представительницы самых разных профессий - от дежурных по переезду до осмотрщиков вагонов - поделились идеями, как улучшить условия труда уже работающих на железной дороге, а также как привлечь новых сотрудников.

«Мой проект по северной ходьбе. Он связан с проведением экскурсий на станциях-музеях Московской железной дороги. Я хочу привлечь всех наших сотрудниц и членов их семей, потому что северной ходьбой могут заниматься люди любого возраста. Для этого не требуется особого снаряжения - только специальные палочки и удобная обувь», - рассказала осмотрщик вагонов Татьяна Белая.

Начальник Московской железной дороги Валерий Танаев сообщил, что лучшие из предложений сотрудниц внедрят на магистрали. Одним из примеров реализации такой инициативы стала комната психологической разгрузки, открывшаяся на МЖД.

«Главное, не просто содержать, а получать результат, который ожидает человек от посещения этого места», - отметил Танаев.

В комнате есть все, чтобы женщины могли расслабиться после тяжелой смены: массажные кресла, соляные лампы, специальные панели. Отдельную зону организовали для оказания психологической помощи.

«Все-таки железнодорожный транспорт - это очень напряженная отрасль. В течение дня люди испытывают нагрузки, стрессовые ситуации, а усталость накапливается. Чтобы всего этого избежать, существуют эти комнаты», - объяснила советник генерального директора ОАО «РЖД» Ирина Костенец.

Улучшение условий труда и отдыха женщин - часть работы, направленной на привлечение и закрепление кадров на магистрали. Работа на железной дороге для женщин становится более привлекательной: дает финансовую и эмоциональную стабильность, а также предлагает досуг.

Мытищи Женщины Поезда Москва 2023
24 ноября 2023, 18:02
«Такая чушь». Песков отказался комментировать публикации про тоннель под Крымским мостом
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Новость о строительстве тоннеля под Крымским мостом — чушь, которую даже не стоит комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Американская газета The Washington Post сообщила, что Россия и Китай якобы планируют построить подводный тоннель под Керченским проливом. Как указало издание, проект будто бы задумали в качестве безопасной альтернативы Крымскому мосту. Журналисты попросили Пескова прокомментировать эту публикацию.

«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже - такую чушь написать», - ответил представитель Кремля.

Крымский мост периодически закрывают для проезда автомобильного транспорта. При временной остановке движения оказавшихся на мосту водителей обычно просят сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.

Новость о строительстве тоннеля под Крымским мостом - чушь, которую даже не стоит комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Кремль Крымский мост Дмитрий Песков
24 ноября 2023, 03:12
Крымский мост закрыли для проезда автомобилей
РИА «Новости»
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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - предупредили в публикации.

Людей, находящихся в зоне досмотра и на мосту, попросили сохранять спокойствие. Автомобилистов призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины остановки движения пока не уточняли.

Ранее Крымский мост закрывали для движения автотранспорта вечером в среду, 22 ноября. В середине июля украинские войска атаковали Крымский мост. Они ударили с помощью надводных беспилотников. В результате погибли супруги из Новооскольского округа Белгородской области , их дочь пострадала.

Крымский мост Машины

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