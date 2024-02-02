Около 200 зарядных станций для электробусов установят в Москве в 2024 году

По его словам, Москва стала лидером в Европе по развитию городского электротранспорта. Так, с 2018 года примерно на 120 маршрутов вышли более 1,4 тысячи электробусов, заменив старые автобусы.

«В столице уже установлено свыше 340 зарядных станций. Мы продолжаем подключать новые УБЗС и увеличивать их число», - добавил Ликсутов.

Современные УБЗС подходят для разных моделей электробусов и работают при температуре от -40 до + 40 градусов. Для зарядки аккумуляторных батарей водитель подъезжает к станции и подключает пантограф к куполу.

Ранее москвичам предложили выбрать лучшие фотоснимки новогодних электробусов. Проголосовать можно на портале «Активный гражданин».