Около 2,5 тысячи нарушений пресекли в Москве в ходе рейда среди велосипедистов и самокатчиков

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Рейд был направлен в первую очередь на профилактику нарушений на дорогах. Подавляющее большинство инцидентов касалось пользователей СИМ - электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других подобных устройств.

За выходные госавтоинспекторы останавливали такие средства 1159 раз. Также часто ловили на попытках нарушения ПДД курьеров - на сотрудников служб доставки составили 989 материалов.

В меньшей степени внимание госавтоинспекторов привлекли велосипедисты - за два дня рейда на них завели 481 материал.

Ранее в Москве при ДТП с участием электросамоката пострадал ребенок. Происшествие случилось на улице Маршала Толбухина.

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За два дня рейда, который проходил с 23 по 24 сентября, московские госавтоинспекторы пресекли более 2,5 тысячи нарушений правил дорожного движения велосипедистами и пользователями средств индивидуальной мобильности - СИМов. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.