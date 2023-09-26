Ограниченную серию «Троек» и «Единых» выпустили в Москве совместно с проектом «Движение первых»

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«Благодаря лимитированным картам и билетам пассажиры могут узнавать о важных организациях и событиях из жизни города и страны», - подчеркнул он.

Так, на обратной стороне проездного «Единый» можно узнать о том, чем занимаются участники движения, и об их ценностях.

Ликсутов добавил, что приобрести эти проездные билеты можно во всех кассах и автоматах на Кольцевой линии метро и внутри нее, а «Тройку» - только в кассах на станциях.

Изображения на «Тройках» и «Единых» отличаются, но все выполнили в фирменном стиле.

Ранее пять тематических карт «Тройка» с новыми станциями метро выпустили в Москве. Они уже поступили в продажу.

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