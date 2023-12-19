Ограничения в московских аэропортах привели к задержке почти 40 рейсов

Принятые меры были связаны с атакой беспилотника , произошедшей в Одинцовском городском округе. Ее удалось отразить силами ПВО. Разрушений и пострадавших не было.

Из-за этого аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский временно ввели ограничения на полеты. Самолетам запретили приземляться и вылетать из воздушных гаваней, их начали перенаправлять в Шереметьево.

«В период действия ограничений на вылет было задержано суммарно 38 рейсов», - уточнили в Росавиации.

План «Ковер» действовал в Домодедово с 11:33 до 14:00, во Внуково с 11:50 до 14:00 по московскому времени. В 14:00 ограничения сняли. За это время на запасные аэродромы ушли 16 самолетов.