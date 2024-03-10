Ограничения в аэропорту Пулково сняли

«Временные ограничения сняты. Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов», - передали в пресс-службе.

Статус рейса можно посмотреть на онлайн-табло на сайте аэропорта.

О снятии ограничений также сообщили в Росавиации, передавало РИА «Новости». Ограничения сняли в 18:22, уточнили в ведомстве. Пять рейсов за это время отправили на запасные аэродромы, рассказали агентству в пресс-службе Пулкова. Четыре их них направили в Шереметьево, один - в Череповец.

Работу петербургского аэропорта Пулково ограничили «для обеспечения безопасности полетов». Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делали все, чтобы пассажирам ничего не угрожало.