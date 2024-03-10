10 марта 2024, 19:17

Ограничения в аэропорту Пулково сняли

РИА «Новости»
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Ограничения на работу в петербургском аэропорту Пулково сняли. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что рейсы возобновили.

«Временные ограничения сняты. Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов», - передали в пресс-службе.

Статус рейса можно посмотреть на онлайн-табло на сайте аэропорта.

О снятии ограничений также сообщили в Росавиации, передавало РИА «Новости». Ограничения сняли в 18:22, уточнили в ведомстве. Пять рейсов за это время отправили на запасные аэродромы, рассказали агентству в пресс-службе Пулкова. Четыре их них направили в Шереметьево, один - в Череповец.

Работу петербургского аэропорта Пулково ограничили «для обеспечения безопасности полетов». Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делали все, чтобы пассажирам ничего не угрожало.

Санкт-Петербург Самолеты Работа Аэропорт Шереметьево
10 марта 2024, 17:47
Работу петербургского аэропорта Пулково ограничили
РИА «Новости»
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Работу петербургского аэропорта Пулково ограничили «для обеспечения безопасности полетов», информировали в Росавиации. Об этом написали в Telegram-канале пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко.

Уточняется, что ограничение действует с 17:00 10 марта.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов <…> на работу аэропорта Пулково введены ограничения», - указано в заявлении.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для того, чтобы полеты были безопасными для пассажиров, - это основной приоритет, добавил представитель Росавиации.

Ранее, 2 марта, аэропорт Пулково временно не принимал и не выпускал рейсы из-за угрозы атаки с беспилотника.

Авиация Санкт-Петербург Самолеты
10 марта 2024, 17:23
Почти 650 машин скопилось на подъездах к Крымскому мосту
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В очереди на подъездах к Крымскому мосту к 17:00 стояли в общей сложности 643 автомобиля. Таковы данные Telegram-канала информационного центра по автомобильным дорогам.

Со стороны Тамани в очереди находились 289 транспортных средств, время ожидания составляло около часа. Со стороны Керчи скопилось 354 машины, ожидание превышало час.

В 15:00 автомобилей на подъездах было 432, к 16:00 их количество увеличилось до 607.

Ранее глава Госсовета республики Крым Владимир Константинов заявил, что власти потребуют от Украины возмещения ущерба , связанного с ремонтом и закрытием Крымского моста из-за терактов ВСУ. Затраты собираются включить в иск Крыма о транспортной блокаде. Это не исключает уголовной ответственности для виновников теракта.

Предварительно, ущерб Крыму от транспортной и финансовой блокады со стороны Украины составил около одного миллиарда 149 миллионов рублей.

Крымский мост Крым Пробки Машины
05 марта 2024, 08:59
Chery показала обновленный логотип марки в России
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Китайская автомобилестроительная компания Chery представила в России обновленный логотип. Как сообщили «Известия», производитель машин вообще собрался провести ребрендинг: все начнется с редизайна медийной коммуникации Chery, а завершится сменой вывесок на фасадах зданий официальных дилеров марки.

Китайская автомобилестроительная компания Chery представила в России обновленный логотип. Как сообщили «Известия» , производитель машин вообще собрался провести ребрендинг: все начнется с редизайна медийной коммуникации Chery, а завершится сменой вывесок на фасадах зданий официальных дилеров марки.

В обновленном логотипе компании форма элемента внутри эллипса отсылает к цифрам 3, 6 и 9, а цветовая гамма состоит из черного, красного и серого. Внутри логотипа появился треугольник, напоминающий вершину горы.

«Вершина горы находится между землей и небом, словно дорога, стремящаяся ввысь», - заявила заместитель директора по маркетингу Chery в России Елена Баева.

Машины китайских марок стали очень популярными у россиян. Однако в начале года на автомобильном рынке наиболее значительный избыток нераспроданных авто наблюдается у китайского бренда Chery. Повышения показателей были у брендов Geely или Exeed.

Дороги Россия Машины Китай
04 марта 2024, 16:10
Собянин доложил Путину о росте доходов за счет строительства БКЛ
РИА «Новости»
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Федеральный бюджет пополнился благодаря строительству Большой кольцевой линии — он получил уже больше триллиона рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Федеральный бюджет пополнился благодаря строительству Большой кольцевой линии - он получил уже больше триллиона рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник встретился с президентом Владимиром Путиным и доложил ему об итогах развития столицы в 2023 году. Собянин отметил, что благодаря БКЛ по Москве перемещаются около одного миллиона 300 тысяч человек в сутки. Проект также вносит существенный вклад в бюджет.

«Федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ больше триллиона рублей экономического эффекта, бюджетного эффекта», - указал мэр столицы.

Собянин добавил, что в 2025 году число поездок по БКЛ может вырасти до 2,3 миллиона в день.

Ранее о развитии городской экономики рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что запуск БКЛ положительно сказался на росте деловой активности столицы. По его словам, около новых станций метро начали строить объекты недвижимости.

Строительство Владимир Путин Метро Москва

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