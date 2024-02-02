02 февраля 2024, 10:59

Официальную карту трамвайной сети представили в Москве

РИА «Новости»
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В Москве создали официальную схему трамвайной сети. Ее уже начали размещать на станциях метро, которые расположены недалеко от трамвайных линий, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В столице развитая сеть трамваев - они ежедневно курсируют по 35 маршрутам. Теперь все остановки каждого из них есть на схеме», - рассказал он.

Чтобы сделать схему максимально удобной для горожан и гостей города, на карту нанесли маршруты метро, МЦК и МЦД. Также на ней указали железнодорожные вокзалы и станции водного транспорта. Трамвайные линии обозначили разными цветами. Для удобства на карте указали интервалы движения трамваев.

Кроме того, на схеме обозначили парки, реки и культурные объекты. Дополнительно выделили трамвайные маршруты, пролегающие через живописные районы Москвы.

В минувшем году в столице электробусы вышли на 39 новых маршрутов. Их протяженность составила 450 километров.

Сергей Собянин Дептранс Москвы Москва
01 февраля 2024, 06:13
Движение по Крымскому мосту восстановили после временного закрытия
РИА «Новости»
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На мосту через Керченский пролив 1 февраля временно ограничили проезд. К утру движение возобновили, сообщил Tellegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В полночь автомобили проезжали свободно, без затруднений с обеих сторон. Спустя 4,5 часа объявили о временном ограничении движения. Водителей и пассажиров авто, которые находились в тот момент в зоне досмотра или на мосту, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. К пяти часам утра проезд открыли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - сообщила администрация.

Воздушную тревогу объявили днем 31 января в Севастополе. Движение по Крымскому мосту временно ограничили. Силы ПВО сбили воздушную цель , обломки упали в безлюдном месте около Любимовки. Никто не пострадал.

Крымский мост Крым Дороги Машины
31 января 2024, 21:26
Компания S7 связала авиаинциденты с помпажем двигателей Boeing 737
РИА «Новости»
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Российская авиакомпания S7 решила изменить антиобледенительную обработку двигателей пассажирских самолетов Boeing 737. Теперь эту процедуру будут выполнять только при отключенных двигателях, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«S7 Airlines изменила технологию противообледенительной обработки на самолетах Boeing 737-800», - указали в сообщении.

Руководство авиакомпании связало инциденты с помпажем двигателя (краткое нарушение газодинамической устойчивости) на своих рейсах с попаданием частиц жидкости против обледенения. Они приводили к загрязнению лопаток двигательного компрессора при попадании на устройство.

По словам специалистов, это особенно стало ощутимо при работе Boeing 737-800, двигатели которых расположены ниже, чем у других лайнеров. Таким образом, антиобледенительная обработка воздушных судов будет проводится при условии выключенных двигателей, отметили в S7.

Ранее стало известно, что часть лайнеров авиакомпании S7 отправили в простой по техническим причинам. Из-за этого сократили рейсы в Москву и штат сотрудников.

Самолеты Boeing Авиакомпании Москва
31 января 2024, 06:12
Застрявший во льдах Охотского моря танкер спасли
Unsplash
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Российский танкер «Остров Сахалин» освободили из дрейфующих льдов в Охотском море. Он продолжит плыть в Находку, сообщил РИА «Новости» начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

«В 02:50 по местному времени танкер „Остров Сахалин“ выведен на чистую воду. Далее он последует проливами Екатерины и Сангарским по назначению в порт Находка», - сказал он.

Спасательный буксир «Берингов пролив», который вывел судно, отправился обратно в Корсаков. Марк Корженко заявил, что сахалинский филиал «Морспасслужбы» и экипаж судна проделали отличную работу.

Танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах недалеко от города Эсаси на острове Хоккайдо, когда плыл с Камчатки в Находку. Япония отправила к нему спасательный ледокол «Тэсио», Россия - буксир «Берингов пролив». Из-за большой сплоченности льда спасатели не сразу смогли подойти к танкеру, плохая видимость осложнила операцию.

Корабли Япония
30 января 2024, 21:37
Самолет «Победы» экстренно посадили во Внуково из-за обморока пассажирки
РИА «Новости»
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Самолет «Победы» экстренно посадили в аэропорту Внуково из-за потерявшей создание пассажирки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, самолет направлялся в Самару из Санкт-Петербурга. Во время полета одна из пассажирок пожаловалась на плохое самочувствие. Позже она потеряла сознание, и экипажу не удалось привести ее в чувства. Капитан воздушного судна принял решения посадить самолет. После посадки пострадавшую передали медикам.

Накануне в Якутии экстренно сел самолет рейса Харбин - Якутск. Перед приземлением капитан сообщил о технической неисправности: в багажном отделе сработал датчик дыма. Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Из самолета эвакуировали 30 пассажиров и девять членов экипажа. По факту авиаинцидента проводится проверка.

Санкт-Петербург Якутия Самолеты Аэропорт Внуково

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