Официальную карту трамвайной сети представили в Москве

«В столице развитая сеть трамваев - они ежедневно курсируют по 35 маршрутам. Теперь все остановки каждого из них есть на схеме», - рассказал он.

Чтобы сделать схему максимально удобной для горожан и гостей города, на карту нанесли маршруты метро, МЦК и МЦД. Также на ней указали железнодорожные вокзалы и станции водного транспорта. Трамвайные линии обозначили разными цветами. Для удобства на карте указали интервалы движения трамваев.

Кроме того, на схеме обозначили парки, реки и культурные объекты. Дополнительно выделили трамвайные маршруты, пролегающие через живописные районы Москвы.

В минувшем году в столице электробусы вышли на 39 новых маршрутов. Их протяженность составила 450 километров.