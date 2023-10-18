Один из выходов на станции метро «Киевская» в Москве закрыли до конца года
Департамент транспорта Москвы сообщил о закрытии выхода № 1 на станции «Киевская» Кольцевой линии метро. Ремонтные работы продлятся до конца года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
«Выход № 1 станции „Киевская“ Кольцевой линии закрыт по 31 декабря 2023 года», - уточнили в столичном дептрансе.
В ведомстве уточнили, что рабочие проведут капитальный ремонт лестницы. Кроме того, москвичам посоветовал временно пользоваться выходом № 2.
Ранее в СМИ появилась информация, что станцию метро «Алексеевская» в Москве скоро закроют для ремонта эскалаторов. Однако столичный дептранс опроверг эти сообщения, заявив, что проводить замену механизмов в 2023 году не планируется. Работы собираются начать только в первом квартале 2026 года.