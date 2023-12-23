23 декабря 2023, 09:40

Один человек погиб в ДТП в Подольске 22 декабря

Пресс-служба МВД Московской области
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Утром 22 декабря на автодороге А-107 в районе села Сынкова Подольского округа произошло ДТП. В результате аварии один из водителей погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Московской области.

Полицейским предстоит выяснить все обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, грузовик Volvo выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газелью», после чего она загорелась.

Подольск ДТП
22 декабря 2023, 16:39
Реконструкцию городского вокзала МЦД «Зеленоград-Крюково» завершили в Москве
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли новый интеграционный вестибюль на Крюковской эстакаде. Он стал завершающим этапом строительства городского вокзала «Зеленоград-Крюково» МЦД-3. Об этом сообщил информационный центр правительства столицы.

«Конечно, не могу не поздравить зеленоградцев с завершением реконструкции железнодорожного вокзала. По сути дела это новый стандарт московского городского вокзала», - отметил мэр.

На вокзале сделали удобные пересадки на городской общественный транспорт и комфортный доступ к поездам МЦД. Отсюда может начать ходить высокоскоростной состав Москва - Санкт-Петербург.

По завершении торжественного мероприятия Собянин и Белозеров подписали документ о планах по развитию инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2024 году. Они коснутся продления МЦД за пределы города, в соседние регионы Центральной России.

С первого запуска поездок на МЦД-3 в августе пассажиры совершили более 40 миллионов поездок. Самыми популярными станциями на третьем московском диаметре стали «Выхино», «Зеленоград-Крюково» и «Химки».

МЦД Москва 2023
22 декабря 2023, 14:42
Трамвайную линию и городской вокзал построят рядом со станцией МЦД-3 в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Рядом со станцией третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) «Останкино» построят городской вокзал, трамвайную линию и площадь. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, появление МЦД дало возможность, чтобы развивать районы. Новый проект позволит улучшить транспортную доступность. Он уточнил, что развитие территории у станции МЦД-3 «Останкино» станет примером такой работы.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что проект планировки уже готов: на участке площадью 240 гектаров возведут около 10 тысяч квадратных метров недвижимости. Главным из будущих строений станет городской вокзал.

Кроме того, для удобства горожан обеспечат подъездной путь к вокзалу как на общественном транспорте, так и на личном. По задумке новые маршруты улучшат мобильность горожан и снизят нагрузку на другие виды транспорта.

«Для улучшения транспортной доступности планируем проложить трамвайную линию длиной 3,5 километра от Аргуновской улицы до станции Останкино. Также построим и реконструируем около 7,8 километра дорог и организуем новую городскую площадь рядом со станцией», - отметила Княжевская.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3 от станции «Рижская» до реки Яузы.

Поезда Москва 2023
22 декабря 2023, 07:46
Стала известна стоимость проезда по открытой Путиным трассе М-12 «Восток»
РИА «Новости»
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Трассу М-12 «Восток» открыли для проезда автомобилей. Стоимость зависит от категории машины, конечной точки, способа оплаты и дня недели. От Москвы до Казани можно добраться почти за 4500 рублей, сообщили «Ведомости».

Высокоскоростную дорогу оборудовали безбарьерной системой «Свободный поток». Оплатить проезд можно на месте при помощи транспондера T-pass или в течение пяти дней после пользования дорогой в «Автодоре» - система зафиксирует госномер машины.

В тарифы заложили не только расстояние, но также день недели и категорию автомобиля. Так, легковушке дорога от Москвы до Казани обойдется в сумму от 4481 рубля. При переезде на другой берег Волги по новому мосту придется доплатить еще 319 рублей. За оплату транспондером дадут скидку.

Движение по М-12 «Восток» открыли 21 декабря с участием президента России Владимира Путина и вице-премьера Марата Хуснуллина. Ее построили за три года с опережением срока , а в будущем протянут до Тюмени и Екатеринбурга.

Казань Дороги Машины Москва 2023
21 декабря 2023, 17:43
Сигнал Китаю. Падение параллельного импорта авто в России связали с развитием рынка
Global Look Press
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В 2024 году объем ввозимых в Россию по параллельному импорту автомобилей упадет вдвое, заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков в комментарии «360» объяснил, что это связано с повышением коэффициентов утильсбора, которые зависят от объема двигателя и возраста автомобиля.

По словам Кадакова, объем ввоза по параллельному импорту уже просел. Маржинальность этого бизнеса для частников из-за увеличения размера утильсбора значительно снизилась.

«Для многих встал вопрос: что ввозить, по каким ценам и будет ли это выгодно. Но то, что параллельный импорт будут прижимать, это очевидно», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что с 1 октября 2023 года в России ввели запрет на ввоз по параллельному импорту автомобилей тех марок, которые официально представлены в стране. Мера затронула большинство китайских концернов. По мнению Кадакова, мотивы властей понятны - развитие рынка.

«Государство говорит дилерам: мы стоим на страже рынка, вы здесь работаете официально, поэтому развивайтесь. С другой стороны, это сигнал производителям, которые тоже платят утильсбор, - налаживайте сборку автомобилей в России, тогда у вас будут преференции», - пояснил собеседник «360».

Однако китайцы очень осторожны, отметил Кадаков, и не готовы вкладывать большие деньги в российский рынок, поскольку боятся вторичных санкций. Это не касается производителей, которые давно работают с Россией - Haval, JAC.

Сокращение параллельного импорта в большей степени ударит по продавцам, а не по покупателям. Скорее всего, полагает эксперт, китайские компании будут бороться между собой, что приведет к снижению цен.

«Я предполагаю, что по итогам 2023 года мы выйдем на продажи в миллион с небольшим хвостиком, а в следующем году - по базовому сценарию, в 1 миллион 250 тысяч автомобилей. И российских, и импортных», - подытожил он.

Санкции Россия

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