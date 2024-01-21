Очередь из 500 автомобилей образовалась перед Крымским мостом

Со стороны Тамани стоят 300 машин, время ожидания проезда составляет около часа. В очереди со стороны Керчи 180 автомобилей. Водителям, ожидающим на полуострове, также придется подождать около часа.

К 19:00 все автомобили со стороны Крыма проехали по мосту. Со стороны Тамани осталось 130 машин.

Днем украинские военные атаковали полуострова тремя авиационными ракетами. Средства ПВО ликвидировали все воздушные цели.

Во время удара ВСУ по Крыму в небе над черноморским побережьем курсировал самолет ВМС США. Воздушное судно прибыло в регион с военной базы на Сицилии.