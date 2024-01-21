21 января 2024, 19:18

Очередь из 500 автомобилей образовалась перед Крымским мостом

РИА «Новости»
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Вечером в воскресенье, 21 января, на Крымском мосту скопилась очередь из 500 автомобилей, которые ожидают проезда по переправе. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

Со стороны Тамани стоят 300 машин, время ожидания проезда составляет около часа. В очереди со стороны Керчи 180 автомобилей. Водителям, ожидающим на полуострове, также придется подождать около часа.

К 19:00 все автомобили со стороны Крыма проехали по мосту. Со стороны Тамани осталось 130 машин.

Днем украинские военные атаковали полуострова тремя авиационными ракетами. Средства ПВО ликвидировали все воздушные цели.

Во время удара ВСУ по Крыму в небе над черноморским побережьем курсировал самолет ВМС США. Воздушное судно прибыло в регион с военной базы на Сицилии.

Крымский мост Машины
21 января 2024, 17:12
Снегопад задержал 10 поездов и электричек в Татарстане
РИА «Новости»
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Обрушившийся на регионы Приволжского федерального округа снегопад привел к сбою в движении пассажирских поездов дальнего следования и пригородных электричек. Соблюдение прав пассажиров взяла под свой контроль Приволжская транспортная прокуратура.

В ведомстве заявили, что в Татарстане задержались 10 поездов. Проводники сохранили в вагонах комфортный температурный режим. В составах, которые отстали от графика на четыре часа и более, пассажирам предоставили дополнительное питание.

В пресс-службе подчеркнули, что прокуратуры Нижегородской и Кировской областей, а также Удмуртии следят за ситуацией. Работники Горьковской магистрали начали работу по очистке от снега рельсов, проводов и других частей железнодорожной инфраструктуры.

В первой половине января Уральская транспортная прокуратура начала проверку задержки и отсутствия отопления в поезде Челябинск - Екатеринбург. Пассажиры заявили, что из-за неисправной системы отопления температура в вагонах опустилась до -2 градусов. Кроме того, отправление поезда задержали на 40 минут, что привело к увеличению времени поездки в холодных вагонах.

Татарстан Поезда Снегопад
20 января 2024, 03:48
Стало известно, какой транспорт самый опасный в России
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Самым опасным видом транспорта за 2023 год в России стали пассажирские автобусы. К такому выводу пришли эксперты страховой компании «Согласие», проанализировав статистику страховых случаев. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным компании, за период с января по ноябрь 2023 года в России произошло 2461 ДТП по вине водителей автобусов. В результате аварий погибли 103 человека, 3774 получили ранения. Всего на автобусы и маршрутки приходится 69,9% от общего числа аварий с участием всех видов общественного транспорта. А доля пострадавших - 80,6%.

Самыми опасными стали пригородные и междугородные автобусы и маршрутки - на них приходится большее число пострадавших с самыми тяжелыми травмами.

Страховые специалисты добавили, что на второе место по опасности попал железнодорожный транспорт, а на третье - троллейбусный.

В начале января смертельное ДТП произошло в Предгорном округе Ставропольского края. Рейсовая маршрутка столкнулась с грузовиком на 45-м километре трассы Новопавловск - Зольская - Пятигорск. В результате аварии погиб водитель и шесть пассажиров маршрутки.

Статистика ДТП Россия Автобусы Водители
20 января 2024, 02:57
Перелеты экономклассом по России подорожали
РИА «Новости»
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Стоимость перелетов в экономическом классе по российским направлениям выросла на 22,2% в 2023 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Издание отметило, что это самый резкий рост цен с 2008 года, когда средние цифры за год выросли на 30,9%. Для сравнения: в 2021 году перелеты подорожали на 5,97%, а в 2022-м - на 15,6%.

В Федеральной антимонопольной службе по этому поводу сообщили, что «период с 2020 по 2022 год не является репрезентативным с учетом различного уровня поддержки отрасли в период пандемии».

По данным службы, рост стоимости билетов в прошлом году по отношению к 2019 году составит не более 10%, отметив при этом, что итоги мониторинга подведут после получения от авиакомпаний отчетов за прошлый декабрь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин призвал легализовать овербукинг в России , урегулировав его на законодательном уровне, чтобы защитить потребителей. Суть в том, чтобы пострадавшие от перебронирования пассажиры могли получить компенсацию и перенести рейс на другую дату.

Самолеты Россия Росстат
19 января 2024, 17:37
Почти 20 маршрутов городского транспорта улучшили в Москве в декабре
РИА «Новости»
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В декабре 2023 года в Москве усовершенствовали 18 маршрутов городского транспорта. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что для удобства пассажиров в разных районах мегаполиса оборудовали почти 50 новых остановок автобусов и электробусов. Кроме того, еще 20 остановочных павильонов заменили на современные.

Так, в первом месяце зимы запустили новый маршрут 925 в Новой Москве, а также привели в порядок трассу маршрута 725. Также объединили маршруты 775 и 822, которые курсируют между метро «Бульвар Рокоссовского» и Лосиным островом. Автобусы 822 стали ходить чаще, а т74 продлили до станции метро «Окская» и МЦД-3 Вешняки.

Заммэра добавил, что городской транспорт развивают, чтобы жителям Москвы было проще добираться до пунктов назначения. Вдобавок на маршруты выпускают экологичный транспорт: в декабре полностью и частично заменили автобусы на 12 маршрутах.

Рекордное количество электробусов запустили в Москве в 2023 году

Автобусы Дептранс Москвы Москва

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