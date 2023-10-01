Обновленный кроссовер Tesla Model Y представили в КНР
Обновленный кроссовер Tesla Model Y представили в Китае, сообщило издание carnewschina.com. Цена на машину на авторынке в КНР составляет 263 900 юаней (3,6 миллиона рублей).
Помимо этого, Tesla Model Y комплектуют обновленными дисками диаметров 19 дюймов.
В начале сентября в КНР начали принимать заказы на обновленный седан Tesla Model-3. У этой машины полностью обновили переднюю часть кузова, включая бампер, капот, фары и крылья. Сзади у седана появились С-образные фонари, изменилась и крышка багажника. Модель начального уровня способна ехать без подзарядки до 606 километров. А это на 9% больше по сравнению с предыдущей версией, отметила «Газета.Ru».