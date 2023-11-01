Новый ситуационный центр открыли в Мосгортрансе

По его словам, центр позволит следить за обстановкой на маршрутах и реагировать на возможные задержки движения транспорта. Специалисты, работающие в ситуационном центре, будут контролировать работу 25 автобусных и электробусных площадок города.

«Мы продолжаем повышать надежность и комфорт городского транспорта, как поручил Сергей Собянин», - отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось о том, что подмосковная Система-112 приняла свыше 10 миллионов вызовов с начала года. На смену каждый день начали выходить более 360 операторов. А подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше трех тысяч заявок за неделю - причем как лично, так и дистанционно.