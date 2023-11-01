01 ноября 2023, 12:10

Новый ситуационный центр открыли в Мосгортрансе

Сайт мэра и правительства Москвы
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Мосгортранс открыл новый круглосуточный ситуационный центр. Он поможет обеспечить бесперебойную работу более 700 маршрутов автобусов и электробусов в столице. Об этом сообщил заммэра города Максим Ликсутов.

По его словам, центр позволит следить за обстановкой на маршрутах и реагировать на возможные задержки движения транспорта. Специалисты, работающие в ситуационном центре, будут контролировать работу 25 автобусных и электробусных площадок города.

«Мы продолжаем повышать надежность и комфорт городского транспорта, как поручил Сергей Собянин», - отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось о том, что подмосковная Система-112 приняла свыше 10 миллионов вызовов с начала года. На смену каждый день начали выходить более 360 операторов. А подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше трех тысяч заявок за неделю - причем как лично, так и дистанционно.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
01 ноября 2023, 12:28
Тематические «Тройки», посвященные Дальнего Востоку, выпустили в Москве
Дептранс Москвы
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В Москве выпустили тематические карты «Тройка» и билеты «Единый» ко «Дням регионов Дальнего Востока». Об этом сообщил в Telegram-канале заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Приобрести „Тройки“ можно в кассах Кольцевой линии, а билеты - в кассах и автоматах по продаже билетов Московского метро», - уточнили в пресс-службе ведомства.

На «Тройках» изобразили владивостокский маяк Токаревского, а на «Едином» - силуэт знаменитого камчатского краба.

Ранее в Москве выпустили транспортные карты с лучшими фото дикой природы. Каждый снимок наполнен красотой и многообразием животного мира России. Фотографы запечатлели двух юных корсаков, гигантского осьминога Дофлейна и малую выпь.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
01 ноября 2023, 11:25
Более 20 рейсов задержали в трех московских аэропортах
Unsplash
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Утром 1 ноября в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово задержали 23 рейсов. Еще семь в двух из них отменили. Информация об этом появилась в сервисе «Яндекс Расписание».

По его данным, во Внукове три рейса задержали и семь отменили, в Домодедове - восемь задержали и четыре отменили, а в Шереметьеве задержали вылет 12 самолетов.

Причины изменений в расписании не уточняются.

В понедельник, 30 октября, более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за непогоды.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва 2023
01 ноября 2023, 10:20
Больше 60 новых электробусов Москва получит в ноябре
Сайт мэра и правительства Москвы
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В этом месяце Мосгортранс закупит у ПАО «КамАЗ» еще более 60 электробусов. Их подготовят и запустят на маршруты, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Новая техника обслуживается по контракту жизненного цикла - это позволяет повысить надежность работы электробусов в любое время года», - уточнил он.

Ликсутов добавил, что сборкой машин занимаются сотрудники Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода на площадке ПАО «КамАЗ». Новые электробусы отличаются от своих предшественников увеличенным до 80–90 километров запасом хода и электрическим отопителем. Также у них стал шире передний маршрутоуказатель и появилась адаптивная система освещения.

Заммэра отметил, что московские власти подписали самый крупный договор в Европе на поставку 1200 электробусов до конца следующего года. Свыше 200 из них уже курсируют на городских маршрутах.

Ранее москвичам сообщили, что в столице с начала года открыли 23 электробусных маршрута. Самым популярным из них стал Т74.

Автобусы Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
31 октября 2023, 14:53
Москвичи смогут приобрести абонементы на парковку в Митине
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 1 ноября на перехватывающей парковке № 9139 в районе Митино по просьбам жителей 50 машино-мест станут абонементными. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

В ведомстве уточнили, что одно из основных преимуществ абонемента заключается в том, что его обладатель получит гарантированное место на удобной городской парковке, а также приоритетное право на его продление.

«Сейчас в столице уже организовано более 2,6 тысячи абонементных мест на 45 парковках со шлагбаумом. С 1 ноября в их число войдет и парковка у станции метро „Пятницкое шоссе“», - добавил Ликсутов.

Приобрести абонемент можно до 10 числа каждого месяца на официальном сайте «Московского паркинга». Право на приоритетное продление действует до 25-26 числа. Для доступа на абонементную парковку со шлагбаумом используется парковочный ключ, оформленный на карту «Тройка».

Ранее парковку для 30 автомобилей на месте самостроя открыли на северо-западе Москвы.

ЖКХ Машины Москва 2023

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