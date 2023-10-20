Новый экспонат появился в Музее Транспорта Москвы

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Вагоны 81-717 получили название «номерные» среди горожан, потому что они не имели традиционного буквенного обозначения. Поезда начали перевозить пассажиров метро в 1977 году.

Эта серия метровагонов стала самой массовой и широко известной в современной России и Восточной Европе.

«Специалисты проводят реставрацию исторического транспорта и создают заново макеты уже утраченных образцов», - добавил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Новая постоянная экспозиция Музея Транспорта откроется в 2024 году. Там уже появился вагон метро «Еж3». Всего посетителей выставки будет ждать 53 модели раритетных транспортных средств - вагоны метро, автобусы, мотовоз и другие.

На подземном уровне гаража Константина Мельникова в Москве появился новый экспонат - метровагон типа 81-717, один из символов столичного метро. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.