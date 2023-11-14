Новые вагоны РЖД показали на выставке в Москве

Основное изменение коснется длины полок - ее увеличат до двух метров, на 16 сантиметров.

В вагоне станет больше места для ручной клади. В каждом купе предусмотрят индивидуальные энергосберегающие лампы, мониторы, розетки. В коридорах установят пурифайеры для воды, электронные табло и контейнеры для раздельного сбора.

АО ФПК (дочерняя компания РЖД) получит 21 подобный вагон уже до конца 2023 года. Предварительно известно, что они будут курсировать как часть фирменных составов между Санкт-Петербургом и Москвой и регионами, а также на Дальнем Востоке.

Федеральная пассажирская компания недавно запустила два новых туристических маршрута - «К северному сиянию» и «По Золотому кольцу».