08 ноября 2023, 15:52

Новые технологии помогли сократить число угонов машин в Москве — Собянин

Unsplash
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В столичные системы безопасности продолжают внедрять новые технологии. Они помогли в десятки раз сократить число угонов машин и взломов квартир, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина на пленарной дискуссии в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

По его словам, кроме этих достижений, в столице отметили и кратное уменьшение аварийности и смертности.

Кроме этого, в Московской области сократилось и количество ДТП с участием такси на 8,7%. Число погибших уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Число пострадавших также снизилось на 3,4%.

Машины Москва 2023
08 ноября 2023, 15:25
Москвичи сэкономили более 85 млн рублей на проезде в общественном транспорте
РИА «Новости»
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Жители Москвы и области сэкономили свыше 85 миллионов рублей на поездках в городском транспорте, сообщила пресс-служба платежной системы «Мир». Перемещаться по столице с выгодой можно благодаря предложению, которое действует в метро, на МЦК и МЦД, а также в электробусах, автобусах, трамваях и на регулярном речном транспорте.

Акция позволяет экономить 10 рублей с каждой поездки. Чтобы воспользоваться предложением, нужно загрузить карту «Мир» в один из платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay. Акция действует только при оплате через смартфон на базе ОС Android, поддерживающий NFC-функцию.

«Это занимает буквально минуту - все интуитивно понятно. Сразу после загрузки в сервис карту можно использовать для оплаты товаров и услуг, в том числе для оплаты проезда в общественном транспорте и для того, чтобы воспользоваться нашим предложением», - рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

После загрузки карты «Мир» в смартфон нужно приложить гаджет к валидатору или специальному турникету. В течение нескольких минут на счет вернется кешбэк 10 рублей.

Сэкономить на поездках можно и при оплате с помощью биометрии. Для этого необходимо заранее привязать карту «Мир» к своему профилю в приложении «Метро Москвы».

Предложение действует до 31 декабря 2023 года. Подробности - на сайте акции или в мобильном приложении «Привет!».

Автобусы Метро Москва 2023
08 ноября 2023, 12:18
Еще четыре электросудна пополнили Московский речной флот
Сайт мэра и правительства Москвы
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Еще четыре электросудна «Серебрянка», «Шмелевка», «Люблинка» и «Кузнецовка» доставили в Московский речной флот. Они будут работать круглый год, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Еще четыре электрических судна прибыли в Москву, где специалисты проведут финальную доработку и необходимые настройки. Затем самый современный российский водный транспорт пройдет необходимые ходовые и швартовые испытания», - добавил он.

В столице работают два круглогодичных маршрута: Киевский - Сердце Столицы и ЗИЛ - Печатники. На каждом из них - шесть причалов. Оплатить поездку стоимостью 150 рублей можно «Тройкой», банковской картой или биометрией. Дети до семи лет могут воспользоваться речным транспортом в сопровождении взрослых бесплатно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пассажиры воспользовались свыше 11 тысяч раз регулярным речным маршрутом «ЗИЛ - Печатники» за первую неделю его работы. За семь дней электросуда выполнили более 350 рейсов.

Москва 2023 Максим Ликсутов
08 ноября 2023, 07:44
Густой туман остановил работу аэропорта Тюмени
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Из-за густого тумана в Тюмени задержали пять рейсов, из них три на прилет. В воздушной гавани застряли пассажиры самолетов в Красноярск и Москву, сообщила пресс-служба аэропорта Рощино.

«На данный момент по метеоусловиям Тюмени (туман) задержаны три рейса на прилет», - объявили в хабе.

В Тюмени не смогли приземлиться самолеты и Сургута, Красноярска и Москвы. Отложили вылеты в Красноярск и московский аэропорт Шереметьево. Последний задержали на пять часов 20 минут.

Водителей предупредили об ограничении видимости на федеральной трассе Тюмень - Омск в Абатском и Ишимском районах.

ГИБДД Тюменской области показала последствия непогоды, посоветовала снизить скорость и соблюсти дистанцию.

В Москве 27 октября из-за непогоды отменили либо задержали в общей сложности 37 рейсов. Из-за снега с дождем ввели «желтый» уровень погодной опасности.

Авиация Тюмень Погода
07 ноября 2023, 19:54
Москвичам назвали следующие до автовокзалов маршруты наземного транспорта
Сайт мэра и правительства Москвы
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До московских автовокзалов можно с удобством доехать на наземном городском транспорте. До них везут почти 50 маршрутов, некоторые из них работают даже ночью. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что общественный транспорт в Москве организован так, чтобы москвичи могли комфортно добираться наземным транспортом до любой точки города.

«Мы продолжаем улучшать и расширять маршрутную сеть, чтобы поездки становились еще комфортнее для жителей города и туристов. Это соответствует поручениям Сергея Собянина», - отметил заммэра.

До международного автовокзала «Саларьево» можно доехать, используя маршруты № 272, 304, 304 к, 420, 446, 507, 600, 707, 720, 734, 863, 876, 892, 911, 1002.

К международному автовокзалу «Южные Ворота» курсируют автобусы № 708, М78, С795. К автовокзалу «Северные Ворота» из Зеленограда следуют автобусы по маршруту Е41, а из других округов Москвы - № 65, 188, 270, 283, 559, 594, 673, 745, 958.

До автовокзала «Центральный» курсируют Т32, Т41, Т83, № 3, 52, 68, 97, 133, 171, 223, 257, 449, 627, 627 к, 645, 645 п, 716, 735, 760, 833, Н3.

Новую схему маршрутов разработали для автовокзалов Москвы. На ней отметили все ключевые направления для удобства пассажиров.

Автобусы Москва 2023

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