Новые технологии помогли сократить число угонов машин в Москве — Собянин
В столичные системы безопасности продолжают внедрять новые технологии. Они помогли в десятки раз сократить число угонов машин и взломов квартир, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина на пленарной дискуссии в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
По его словам, кроме этих достижений, в столице отметили и кратное уменьшение аварийности и смертности.
Кроме этого, в Московской области сократилось и количество ДТП с участием такси на 8,7%. Число погибших уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Число пострадавших также снизилось на 3,4%.