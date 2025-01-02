02 января 2025, 12:12

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте ввели в Москве

РИА «Новости»
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Новые тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы выступили в силу 2 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Самой выгодной осталась разовая поездка по биометрии в 59 рублей. Оплата проезда по карте «Тройка» обойдется в 63 рубля, а по банковской карте - в 70 рублей.

Стоимость каждой поездки по безлимитному абонементу «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличилась в среднем на два рубля. Общая стоимость проездного на 30 дней составит от 3070 рублей за базовые зоны до 3750 рублей за зоны с пригородом. Абонемент на 90 дней можно приобрести за сумму от 7,4 до 9,6 тысячи рублей, а стоимость на год составит от 22 до 28 тысяч рублей.

Пересадки между наземным транспортом и метро, МЦК, МЦД останутся бесплатными. В ведомстве подчеркнули, что средства от индексации тарифов направят на развитие столичного транспорта.

Отмену оплаты парковок на улицах Москвы ввели до конца новогодних праздников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что эта мера не касается парковок со шлагбаумами, которые продолжат работать платно.

Автобусы Дептранс Москвы Москва
01 января 2025, 01:03
Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права в 2025 году
РИА «Новости»
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Срок автоматического продления водительских прав, истекших в 2022 году, подошел к концу. Их владельцам после новогодних каникул нужно заменить документы, сообщил РИА «Новости» руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

«Водители, чьи права истекли в январе 2022 года и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых „корочек“», - предупредил он.

Для замены водительского удостоверения , по словам юриста, потребуются справка о состоянии здоровья, квитанция об оплате госпошлины и заявление. Хаминский сообщил, что ГИБДД выдаст новые документы в день обращения, а МФЦ - в течение 10 дней.

В 2022 году правительство продлило действие водительских прав и некоторых других документов для того, чтобы снизить административную нагрузку на россиян и бизнес.

«Газета.ru» сообщила, что статус своего удостоверения можно проверить в базе ГИБДД.

Машины
31 декабря 2024, 10:30
Россиянам напомнили о необходимости замены прав с истекшим сроком действия
РИА «Новости»
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Российским автолюбителям, у которых срок действия водительских удостоверений истек в 2022 году, необходимо заменить документы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Водителям нужно пройти медкомиссию, заплатить госпошлину и прийти за новым удостоверением.

Срок действия прав, истекавший в 2022-2023 годах, продлили на три года в апреле 2022-го. Инициатива принадлежала ГИБДД: таким образом ведомство хотело снизить административную нагрузку на россиян и бизнес.

Порядок получения медсправки изменился с 1 марта 2022 года. Например, водителей, которых ранее лишали прав за пьяное вождение, обязали сдавать анализы на наличие психотропных веществ и употребление алкоголя.

Во время управления авто нужно иметь при себе не только права, но и свидетельство о регистрации транспортного средства и действующий полис ОСАГО. Чем грозит поездка без документов , ранее выяснил 360.ru.

ГИБДД Водители Новый год
31 декабря 2024, 09:04
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Казани
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Утром 31 декабря аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - добавил он.

Ранее, 28 декабря, в Казани уже приостанавливали работу аэропорта на несколько часов. Ограничения регулярно вводятся и в аэропортах Москвы, Волгограда, Сочи и Астрахани.

В воздушной Гавани Грозного 27 декабря вводили план «Ковер». Причиной стала угроза атаки БПЛА.

Казань Самолеты
27 декабря 2024, 14:34
Новый поезд «Москва-2026» появится в столичном метро в 2025 году
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Новый поезд «Москва-2026» может появиться в столичном метрополитене в следующем году. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«У нас большая задача - это обновление парка поездов метрополитена. <…> Мы работаем уже над поездом „Москва-2026“, который должен прийти в следующем году», - сказал он.

В первую очередь новые поезда будут запускать на Замоскворецкой линии метро. По подсчетам Ликсутова, для того, чтобы на этой ветке полностью заменить полномерные вагоны на современные, потребуется два-три года.

Поезд «Москва-2024» запустили в столичном метрополитене 13 марта 2024 года. Состав разработали на предприятии «Метровагонмаш» в Мытищах.

В обновленном поезде сделали акцент на дизайне. При этом в нем сохранили технологичность и ключевые технические преимущества: широкие двери, сквозной проход, понятная и удобная навигация.

Метро Максим Ликсутов Москва

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