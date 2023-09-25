Новые платные трассы не планируют открывать в Москве, заявил Ликсутов

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«Если предложения будут от концессионеров, то мы их рассмотрим. Пока таких готовых предложений нет», - добавил он.

Ликсутов упомянул о том, что проспект Багратиона в Москве построили через концессионное соглашение с привлечением частного инвестора, который вложил более 60 миллиардов рублей.

Открытие проспекта Багратиона произошло в начале сентября. Новая шестиполосная магистраль стала северным дублером Кутузовского проспекта и строилась с участием как частного инвестора, так и города Москвы. Ее интегрировали с платной трассой Северный обход города Одинцово, Можайским и Минским шоссе. Протяженность магистрали составила около 22 километров, включая основной ход протяженностью около 10 километров.

Движение по проспекту Багратиона запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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