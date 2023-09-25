Новые платные трассы не планируют открывать в Москве, заявил Ликсутов
Новые предложения от инвесторов о строительстве платных трасс не поступали столичным властям. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Если предложения будут от концессионеров, то мы их рассмотрим. Пока таких готовых предложений нет», - добавил он.
Ликсутов упомянул о том, что проспект Багратиона в Москве построили через концессионное соглашение с привлечением частного инвестора, который вложил более 60 миллиардов рублей.
Открытие проспекта Багратиона произошло в начале сентября. Новая шестиполосная магистраль стала северным дублером Кутузовского проспекта и строилась с участием как частного инвестора, так и города Москвы. Ее интегрировали с платной трассой Северный обход города Одинцово, Можайским и Минским шоссе. Протяженность магистрали составила около 22 километров, включая основной ход протяженностью около 10 километров.
Движение по проспекту Багратиона запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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