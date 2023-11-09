Новые перехватывающие парковки появятся в Москве

Парковка у станции D4 и метро «Минская» № 9181 уже начала работать. Еще две парковки - № 9192 и № 9193 у станций метро «Черкизовская» и МЦК «Локомотив» - откроются 10 ноября.

По словам Ликсутова, общее количество подобных парковок в городе уже достигло 94, а общее число машиномест - 385. Они позволят автолюбителям бесплатно оставлять машины и пересаживаться на общественный транспорт.

«Это комфортно и экономит время», - отметил глава дептранса.

Чтобы воспользоваться бесплатной перехватывающей парковкой в Москве, водителям необходимо оставить автомобиль на стоянке с 5:30 до 2:00 и совершить как минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД.

Ранее новую парковку построили вблизи поликлиники № 7 в деревне Сухарево.