09 ноября 2023, 14:19

Новые перехватывающие парковки появятся в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице создали еще три новые перехватывающие парковки у МЦД, МЦК и станций метро. Об этом сообщил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Парковка у станции D4 и метро «Минская» № 9181 уже начала работать. Еще две парковки - № 9192 и № 9193 у станций метро «Черкизовская» и МЦК «Локомотив» - откроются 10 ноября.

По словам Ликсутова, общее количество подобных парковок в городе уже достигло 94, а общее число машиномест - 385. Они позволят автолюбителям бесплатно оставлять машины и пересаживаться на общественный транспорт.

«Это комфортно и экономит время», - отметил глава дептранса.

Чтобы воспользоваться бесплатной перехватывающей парковкой в Москве, водителям необходимо оставить автомобиль на стоянке с 5:30 до 2:00 и совершить как минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД.

Ранее новую парковку построили вблизи поликлиники № 7 в деревне Сухарево.

Машины Москва 2023
09 ноября 2023, 14:29
Россия подготовилась к созданию новых мощностей в Казахстане для сборки Lada — Путин
РИА «Новости»
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Россия полностью готова к созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана для сборки автомобилей Lada. Об этом заявил президент Владимир Путин после проведения переговоров с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Его процитировал ТАСС.

Путин указал, что два государства приступили к работе над рядом крупных совместных проектов промышленной кооперации, в том числе к производству винил-хлорида и другой химической продукции.

«Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей Lada», - указал президент России.

Он отметил, что страна готова к углублению данной кооперации и созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана.

Казахстан Россия Машины Владимир Путин
09 ноября 2023, 12:44
Дептранс Москвы выпустил тематические карты «Тройка» в честь 85-летия самбо
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Дептранс Москвы выпустил тематические карты «Тройка» в честь 85-летия самбо. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

На картах, выпущенных совместно с Международной федерацией самбо, изобразили спортсменов во время поединка.

Самбо, или самозащита без оружия, появилось в СССР в 1938 году. В 2021 году этот спорт официально признал Международный олимпийский комитет.

Новые «Тройки» уже можно приобрести на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на «Маяковской» и «Трубной», а также на сайте столичного дептранса.

Ранее тематические карты выпустили совместно с детскими технопарками столицы. Пять новых «Троек» посвятили наиболее популярным областям, которым смогут обучиться дети.

Также эксклюзивные «Тройки» и «Единый» разработали ко Дням регионов Дальнего Востока. На них нанесли изображения маяка Токаревского и силуэт знаменитого камчатского краба.

Москва 2023 Дептранс Москвы Карта «Тройка»
09 ноября 2023, 12:10
Пряниками за качество наградили дептранс и метрополитен Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Метрополитен Москвы и столичный департамент транспорта и дорожной инфраструктуры получили награды за безопасность, развитие и внедрение инновационных технологий и заботу о пассажирах. Им вручили пряники весом в один килограмм каждый на форуме «Всемирный день качества — 2023», сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Метрополитен Москвы и столичный департамент транспорта и дорожной инфраструктуры получили награды за безопасность, развитие и внедрение инновационных технологий и заботу о пассажирах. Им вручили пряники весом в один килограмм каждый на форуме «Всемирный день качества - 2023», сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Эксперты Роскачества отметили работу департамента транспорта Москвы и Московского метрополитена. По поручению Сергея Собянина мы внимательно следим за качеством услуг, которые получают наши пассажиры», - подчеркнул он.

Ликсутов добавил, что развитие транспорта в столице напрямую связано с инициативами жителей. Они регулярно выступают с предложениями и пожеланиями.

Например, жители Москвы и области сэкономили свыше 85 миллионов рублей на поездках в городском транспорте, сообщила пресс-служба платежной системы «Мир». Перемещаться по столице с выгодой можно благодаря предложению, которое действует в метро, на МЦК и МЦД, а также в электробусах, автобусах, трамваях и на регулярном речном транспорте.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
08 ноября 2023, 15:52
Новые технологии помогли сократить число угонов машин в Москве — Собянин
Unsplash
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В столичные системы безопасности продолжают внедрять новые технологии. Они помогли в десятки раз сократить число угонов машин и взломов квартир, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина на пленарной дискуссии в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

По его словам, кроме этих достижений, в столице отметили и кратное уменьшение аварийности и смертности.

Кроме этого, в Московской области сократилось и количество ДТП с участием такси на 8,7%. Число погибших уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Число пострадавших также снизилось на 3,4%.

Машины Москва 2023

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