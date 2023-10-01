Новую «Тройку» к столетию Музея МХАТ выпустили в Москве
Столетний юбилей Музея МХАТ отметил столичный дептранс, представивший карту «Тройка» с изображением некоторых экспонатов уникальной коллекции музея. Об этом ведомство рассказало в Telegram-канале.
Многие из накопленных за время существования легендарного театра коллекционных редкостей считаются уникальными и бесценными для мировой истории театра. Это макеты декораций, костюмы, личные вещи великих актеров-мхатовцев, фотографии, эскизы известных художников.
«Поздравляем со 100-летним юбилеем Музея МХАТ. В честь этого события мы выпустили лимитированные «Тройки», их можно приобрести на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также в интернет-магазине», - заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.