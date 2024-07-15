Новую станцию начали строить на Кольцевой линии московского метро
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Об этом сообщило РИА «Новости».
«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется», - объявил мэр.
Он выразил надежду, что проект завершится успехом, а его реализация займет около пяти лет.
По его словам, для создания новой станции придется проложить обходные тоннели Кольцевой линии, построить переход на Люблинско-Дмитровскую линию и выходы по подземным переходам на проспекте Мира.
После открытия «Достоевская» станет первой станцией, открытой на Кольцевой линии с 1954 года. Она разместится на действующем перегоне «Новослободская» - «Проспект Мира».
Ранее Собянин анонсировал открытие до 2030 года еще трех линий и почти 40 новых станций метро.