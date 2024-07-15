Новую станцию начали строить на Кольцевой линии московского метро

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«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется», - объявил мэр.

Он выразил надежду, что проект завершится успехом, а его реализация займет около пяти лет.

По его словам, для создания новой станции придется проложить обходные тоннели Кольцевой линии, построить переход на Люблинско-Дмитровскую линию и выходы по подземным переходам на проспекте Мира.

После открытия «Достоевская» станет первой станцией, открытой на Кольцевой линии с 1954 года. Она разместится на действующем перегоне «Новослободская» - «Проспект Мира».

Ранее Собянин анонсировал открытие до 2030 года еще трех линий и почти 40 новых станций метро.