Новую схему маршрутов разработали для автовокзалов Москвы
На автовокзалах Центральный, Саларьево, Северные Ворота и Южные Ворота разработали новую схему маршрутов. Каждому дали определенный цвет и отметили все ключевые направления для удобства пассажиров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«По поручению Сергея Собянина мы развиваем туристический потенциал автопутешествий и повышаем удобство таких перевозок. Сегодня столичные автовокзалы - одни из лучших в Европе по уровню комфорта для пассажиров», - подчеркнул он.
Помимо этого, отдельно оборудовали информационный блок для пассажиров. Там отобразили информацию об основных событиях московского транспорта и направлениях движения.
Также маршруты поделили по интересам. Среди них - пляжный отдых, горнолыжные курорты, исторические города, рыбалка и так далее. Для легкого ориентирования на схему нанесли крупные водоемы: например, Черное море, Каспийское море, Финский залив и другие.
Этой осенью после модернизации открыли также автовокзалы в Пушкино, Лыткарине и Подольске.