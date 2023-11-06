Новую схему маршрутов разработали для автовокзалов Москвы

«По поручению Сергея Собянина мы развиваем туристический потенциал автопутешествий и повышаем удобство таких перевозок. Сегодня столичные автовокзалы - одни из лучших в Европе по уровню комфорта для пассажиров», - подчеркнул он.

Помимо этого, отдельно оборудовали информационный блок для пассажиров. Там отобразили информацию об основных событиях московского транспорта и направлениях движения.

Также маршруты поделили по интересам. Среди них - пляжный отдых, горнолыжные курорты, исторические города, рыбалка и так далее. Для легкого ориентирования на схему нанесли крупные водоемы: например, Черное море, Каспийское море, Финский залив и другие.

Этой осенью после модернизации открыли также автовокзалы в Пушкино, Лыткарине и Подольске.