Новую платформу на станции МЦД-3 Митьково откроют в 2024 году

Она появится на соединительной ветви Казанского и Ленинградского радиальных направлений и будет иметь пешеходную связь с метро «Сокольники». Платформа - островного типа, что позволит поездам подъезжать к ней с двух сторон.

Доступ к платформе будет осуществляться через подземный переход. Там уже началась облицовка. Также на участке стартовал монтаж металлического каркаса наземной части вестибюля. В нем откроются кассы и зона турникетов.

Ее выложили гранитной плиткой. Чтобы защитить пассажиров от осадков, на платформе сделали навес V-образной конструкции.

Ранее Минтранс назвал количество автобусных маршрутов из Люберец до станций МЦД-3.