17 ноября 2023, 14:08

Новую платформу на станции МЦД-3 Митьково откроют в 2024 году

РИА «Новости»
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Строительство новой платформы на будущей станции МЦД-3 Митьково завершилось. Новую платформу откроют в 2024 году. Об этом сообщили в стройкомплексе со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Она появится на соединительной ветви Казанского и Ленинградского радиальных направлений и будет иметь пешеходную связь с метро «Сокольники». Платформа - островного типа, что позволит поездам подъезжать к ней с двух сторон.

Доступ к платформе будет осуществляться через подземный переход. Там уже началась облицовка. Также на участке стартовал монтаж металлического каркаса наземной части вестибюля. В нем откроются кассы и зона турникетов.

Ее выложили гранитной плиткой. Чтобы защитить пассажиров от осадков, на платформе сделали навес V-образной конструкции.

Ранее Минтранс назвал количество автобусных маршрутов из Люберец до станций МЦД-3.

РЖД МЦД Москва 2023
17 ноября 2023, 11:57
Музей транспорта Москвы выпустил тематическую «Тройку» к выставке «Куплю гараж»
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Дептранс столицы и Музей транспорта Москвы выпустили тематическую карту «Тройка» к выставке «Куплю гараж». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса.

Получить эту карту можно при приобретении билета на экспозицию и участии в параллельной программе мероприятия. Продажа лимитированных карт начнется 18 ноября.

Выставка «Куплю гараж» расскажет посетителям увлекательную историю развития гаражной культуры в России, показывая, как 18 квадратных метров пространства гаража становились местом для самовыражения. Экспозиция будет доступна для посещения до 10 марта 2024 года.

Недавно дептранс также выпустил тематические карты «Тройка», посвященные 85-летию самбо , детским технопаркам столицы, Дальнему Востоку.

А тестирование активации «Тройки» через турникет в метро Москвы практически завершили. Новая опция начнет работать в ближайшее время.

Выставки Москва 2023 Дептранс Москвы Карта «Тройка»
17 ноября 2023, 10:45
Собянин проверил готовность станции «Тютчевская» Троицкой линии метро
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве продолжают строительство станции «Тютчевская» будущей Троицкой линии метрополитена. Мэр столицы Сергей Собянин оценил степень ее готовности в более чем 75%.

«Почти закончены монолитные работы, сооружены все служебные помещения, смонтированы четыре эскалатора. Сейчас идет архитектурная отделка платформы в стиле экспрессионизма», - подчеркнул он.

«Тютчевская» будет восьмой по счету на новой изумрудной ветке. При выходе из нее можно попасть на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, а также к остановкам городского и пригородного транспорта.

Станция получила название в честь поэта Федора Тютчева, его отец владел местной усадьбой.

Ранее завершили планировку участка Троицкой линии метро от станции «Кедровая» до станции «Троицк».

Метро Сергей Собянин Москва 2023
16 ноября 2023, 21:21
Погода не помешала работе аэропорта Домодедово — СМИ
РИА «Новости»
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Сегодня в столице идет мокрый снег, но, несмотря на непогоду, аэропорт Домодедово не отменил и не задержал ни одного рейса. Об этом сообщило АГН «Москва».

«Аэропорт Домодедово сообщил, что отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет, работает в штатном режиме», - уточнили журналисты.

По данным Гидрометцентра России , сегодня в столице пройдет мокрый снег, а температура воздуха составит ноль градусов. Это повлечет за собой плохую видимость, а ночью - образование гололедицы.

Аэропорт Домодедово Москва 2023 Погода в Москве
16 ноября 2023, 12:44
Пассажиры прогулочного и речного флота Москвы совершили свыше 2 млн поездок
Сайт мэра и правительства Москвы
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В текущем сезоне летней навигации на круизном и прогулочном флоте по Москве-реке совершили 2,2 миллиона поездок, что превысило прошлогодний показатель на 22%. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, уникальных результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта.

Северный речной вокзал открылся в столице три года назад, а Южный - в конце апреля этого года. За летний сезон их посетили почти 2,4 миллиона человек. Пассажиры смогли отправиться в круизы в 30 крупных городов и туристических центров России. Также посетители могли принять участие в разнообразных мероприятиях.

Навигационный сезон завершится в столице 16 ноября, однако речные вокзалы продолжат работу.

«Часть прогулочного флота будет ходить и зимой. Круглогодично работают и наши маршруты речного электротранспорта», - отметил Собянин.

Тем временем на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, с помощью которого жители города выберут программу мероприятий Северного речного вокзала на следующий год.

Сергей Собянин Москва 2023 Дептранс Москвы

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