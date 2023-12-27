27 декабря 2023, 14:38

Новогодний «вязаный» поезд начал курсировать в московском метро

Anton Belitsky/Global Look Press
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Ярко-красный новогодний поезд, оформленный вязаными узорами, начал курсировать по Кольцевой линии московского метро. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Поверхность вагонов обшили специальной пленкой и украсили объемными декоративными элементами, создающими иллюзию вязаной пряжи. Работа по прикреплению необычного убранства к поезду заняла несколько дней.

«Приглашаем прокатиться в праздничных составах во время новогодних каникул», - добавил Ликсутов.

Накануне в московском метро прошел флешмоб Дедов Морозов. Сто волшебников в красных шубах проехали по пяти линиям, включая БКЛ, МЦД-4, МЦК, Кольцевую и Калужско-Рижскую, и станцевали зажигательный танец на станции «Нижегородская».

Поезда Метро Новый год Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
26 декабря 2023, 18:10
Флешмоб Дедов Морозов прошел в московском метро
Igor Kharitonov/AiF/globallookpress
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В московском метро состоялся зажигательный флешмоб Дедов Морозов. Его участники поздравили пассажиров общественного транспорта с наступающим Новым годом. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Сотня волшебников в красных шубах отправились в путешествие по пяти направлениям московского общественного транспорта, включая БКЛ, МЦД-4, МЦК, Кольцевую и Калужско-Рижскую линии метро.

На станциях и в вагонах Деды Морозы встречали пассажиров, фотографировались и вручали презенты. Всего они раздали около 15 тысяч новогодних украшений с символикой праздника.

Кроме того, на станции МЦК «Нижегородская» Деды Морозы показали энергичный танцевальный номер.

Также в честь наступающего Нового года на Таганско-Краснопресненской линии метро начал курсировать новогодний состав «Еж3». Его украсили тысячей новогодних шаров, фигурами Дедов Морозов и еловыми ветками.

Метро Новый год Москва 2023
26 декабря 2023, 14:26
Гендиректор ОАК рассказал, когда состоится полет SJ-100 с отечественным двигателем
РИА «Новости»
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Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 намечен на начало 2024 года. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что отечественные двигатели уже установили на опытные самолеты. Теперь нужно получить разрешение.

«Я думаю, что уже в этом году в оставшиеся дни даже проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет», - подчеркнул он.

В ноябре Слюсарь сообщал, что в следующем году российские авиакомпании получат 22 полностью импортозамещенных самолета SJ-100. Такая мера связана с тем, что программа испытания двигателей ПД-8 оказалась больше, чем планировалась, пояснил он.

Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA захотел отключить отечественную авиацию от домена.aero. После полученного предупреждения Ru-Center за свой счет продлила домены всех клиентов на год, чтобы их сайты не отключались.

Самолеты Россия
26 декабря 2023, 14:08
Москвичам рассказали, как строительство метро стимулирует отечественное производство
РИА «Новости»
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Программа развития Московского метрополитена оказала значительное влияние на усиление производственных мощностей по всей России — от Санкт-Петербурга до регионов Сибири. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительства и строительства Андрей Бочкарев.

«Станции подземки - это отделочные работы десятков тысяч квадратных метров помещений, это множество сложных инженерных систем - безопасности, автоматизации и контроля. При формировании перечня производителей материалов и оборудования предпочтение отдается отечественным производителям», - рассказал заммэра.

Бочкарев сообщил, что поставки стройматериалов осуществляли из различных уголков страны, от Северной столицы до Урала и Поволжья. Так, компании из Санкт-Петербурга производили эскалаторы, с Урала поставляли рельсы, а из Нижегородской и Новосибирской областей - стрелочные переводы.

В свою очередь в Москве и Подмосковье открыли производства высокотехнологичного оборудования для магистральной связи и систем противопожарной безопасности метро.

В ближайшем будущем в столице построят еще три линии метро. Об этом сообщил мэр города во время ежегодного отчета перед Мосгордумой.

Программа развития Московского метрополитена оказала значительное влияние на усиление производственных мощностей по всей России - от Санкт-Петербурга до регионов Сибири. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительства и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
26 декабря 2023, 12:00
Новогодний поезд «Еж3» начал курсировать в московском метро
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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На Таганско-Краснопресненской линии московского метро в честь новогодних праздников начал работать тематический поезд «Еж3». Об этом сообщил в Telegram-канале глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«Каждый Новый год пассажиры московского транспорта ждут выхода на линию праздничного поезда Еж3. Этот поезд - символ преемственности в московском транспорте», - рассказал он.

В этом году поезд украсили почти тысячей новогодних шаров. Вагоны оформили в стильных фиолетовых тонах. Интерьер дополнили еловые ветки, праздничные шары и светящиеся гирлянды, а также фигуры Деда Мороза.

«Уверен, что поездка в этом составе надолго запомнится вам и вашим детям», - отметил глава дептранса.

В этом году «Еж3» выйдет на линию в последний раз. Составы, служившие московскому метрополитену почти 50 лет, заменят в следующем году.

В столице начался новогодний ажиотаж, дорожное движение стало затруднено. В связи с этим москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов

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