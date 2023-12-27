Новогодний «вязаный» поезд начал курсировать в московском метро

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В московском метро состоялся зажигательный флешмоб Дедов Морозов. Его участники поздравили пассажиров общественного транспорта с наступающим Новым годом. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Сотня волшебников в красных шубах отправились в путешествие по пяти направлениям московского общественного транспорта, включая БКЛ, МЦД-4, МЦК, Кольцевую и Калужско-Рижскую линии метро.

На станциях и в вагонах Деды Морозы встречали пассажиров, фотографировались и вручали презенты. Всего они раздали около 15 тысяч новогодних украшений с символикой праздника.

Кроме того, на станции МЦК «Нижегородская» Деды Морозы показали энергичный танцевальный номер.

Также в честь наступающего Нового года на Таганско-Краснопресненской линии метро начал курсировать новогодний состав «Еж3». Его украсили тысячей новогодних шаров, фигурами Дедов Морозов и еловыми ветками.