Новогодний поезд «Еж3» начал курсировать в московском метро

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«Каждый Новый год пассажиры московского транспорта ждут выхода на линию праздничного поезда Еж3. Этот поезд - символ преемственности в московском транспорте», - рассказал он.

В этом году поезд украсили почти тысячей новогодних шаров. Вагоны оформили в стильных фиолетовых тонах. Интерьер дополнили еловые ветки, праздничные шары и светящиеся гирлянды, а также фигуры Деда Мороза.

«Уверен, что поездка в этом составе надолго запомнится вам и вашим детям», - отметил глава дептранса.

В этом году «Еж3» выйдет на линию в последний раз. Составы, служившие московскому метрополитену почти 50 лет, заменят в следующем году.

В столице начался новогодний ажиотаж, дорожное движение стало затруднено. В связи с этим москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт.