27 декабря 2023, 16:47

Новогодние украшения появились на станциях московского метро

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Станции и офисное здание московского метро украсили к Новому году. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«Перед Новым годом мы украсили фасады электродепо и административного здания метрополитена», - рассказал он.

Так, у выхода со станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии появились нарядные красные елки, фасад электродепо «Варшавское» украсили светящиеся числа нового года - 2024, а на здании офиса метро установили звезды.

Кроме того, у семи станций метро пассажиров встретят буквы «М», символы московоского метро, сплетенные из блестящей мишуры. Их можно увидеть у входа на станции «Спортивная», «Динамо», «Смоленская», «Добрынинская», «Савеловская», Чкаловская» и «Трубная». Также новогодние буквы появились в вестибюлях «Курской» и «Маяковской».

«Обязательно посмотрите на эти украшения и сфотографируйтесь с ними во время новогодних каникул», - добавил Ликсутов.

В столичном метрополитене к празднику также запустили новогодние поезда - «вязаный» состав и красочный «Еж3».

Новый год Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
27 декабря 2023, 16:16
Беспилотный трамвай появится в Москве в ближайшие два года
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В столице в ближайшие пару лет по маршрутам начнут курсировать трамваи без водителей в кабинах. Движение будет осуществляться при помощи специальной системы автономного управления. Такие планы намерены реализовать в 2024–2025 годах, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов агентству «Москва».

В столице в ближайшие пару лет по маршрутам начнут курсировать трамваи без водителей в кабинах. Движение будет осуществляться при помощи специальной системы автономного управления. Такие планы намерены реализовать в 2024–2025 годах, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов агентству «Москва».

«Мы в следующем году планируем и работаем над автономным ходом трамваев. Задача запустить беспилотный трамвай - там вообще не будет человека, трамвай будет полностью сам двигаться», - сказал он.

Заммэра также рассказал о перспективе запуска виртуальной карты «Тройка». Она появится в общем доступе в июне следующего года. Пассажиры смогут выпустить ее в приложении «Метро Москвы».

По его словам, тестировщики приступили к работе с этой картой тройка в закрытом контуре. Проездной испытывают в метро, на МЦК и в наземном транспорте.

Технологии Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
27 декабря 2023, 15:39
Первую импортозамещенную «Ласточку» запустят в Екатеринбурге под другим названием
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Полностью импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка» начнет курсировать уже 28 декабря. Первый поезд запустят в Екатеринбурге, сообщило РИА «Новости».

Аналог «Ласточки» получит название «Финист», которое россияне выбрали с помощью народного голосования. В РЖД отметили, что сказочная птица является символом вечного обновления и возрождения, поэтому хорошо описывает судьбу поезда. Голосование за новое название проводилось с 4 по 12 декабря, в нем приняли участие 42 839 человек.

В Свердловской области РЖД поставили четыре современных «Ласточки». Составы оснастили USB-разъемами и пеленальными столиками, в каждом вагоне находится 401 посадочное место. Состав «Ласточки» может развивать скорость до 160 километров в час.

РЖД Екатеринбург Поезда
27 декабря 2023, 15:25
Москвичи смогут воспользоваться виртуальной «Тройкой» летом
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Виртуальная «Тройка» появится в общем доступе в июне 2024 года. Пассажиры смогут выпустить ее в приложении «Метро Москвы», сообщил РИА «Новости» заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Сейчас наши тестировщики уже работают с этой картой „Тройка“ в закрытом контуре. Мы ее тестируем в метро, на МЦК и в наземном транспорте», - уточнил он.

Ликсутов добавил, что приложение «Метро Москвы» оснастят функцией, которая позволит быстро пополнять карту через QR-код без установки программного обеспечения.

Заммэра отметил, что в 2024 году планируют запустить отечественный платежный сервис на речном и наземном транспорте. К лету подключат СБП к биометрии. Сейчас ей можно пользоваться в приложении «Парковки России» и в кассах БКЛ метро. Следующим летом она появится во всех кассах и автоматах по продаже билетов метро.

По словам Ликсутова, на нескольких станциях установят больше турникетов для оплаты по биометрии в метро. Также можно будет привязывать биометрию к виртуальной «Тройке».

Недавно ЦОДД совместно с Московским метрополитеном выпустили «Тройку» с пешеходной «зеброй». Ее приурочили ко дню рождения московской пешеходной разметки.

Метро Москва 2023 Метро Москвы Карта «Тройка» Максим Ликсутов
27 декабря 2023, 15:17
Пролет пересадочного моста начали монтировать на станции метро «Текстильщики» в Москве
РИА «Новости»
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В Москве начался монтаж главного пролета пересадочного моста на станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строители приступили к установке укрупненного блока пролетного строения пешеходного моста, который соединит станцию „Текстильщики“ большого кольца с одноименной станцией фиолетовой ветки», - уточнил он.

Мост протяженностью приблизительно 140 метров будет пересекать железную дорогу и Люблинскую улицу. В период утреннего часа пик через этот узел будет проходить свыше 20 тысяч пассажиров.

Общий объем монолитных работ на строительной площадке достигнет шести тысяч кубических метров, а масса металлоконструкции пролетного строения превысит 630 тонн.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабных преобразованиях в районе Текстильщики. Весной там открыли одноименную станцию БКЛ и станцию «Печатники», а также построили МЦД.

Строительство Метро Москва 2023 Андрей Бочкарев

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