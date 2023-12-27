Новогодние украшения появились на станциях московского метро

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«Перед Новым годом мы украсили фасады электродепо и административного здания метрополитена», - рассказал он.

Так, у выхода со станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии появились нарядные красные елки, фасад электродепо «Варшавское» украсили светящиеся числа нового года - 2024, а на здании офиса метро установили звезды.

Кроме того, у семи станций метро пассажиров встретят буквы «М», символы московоского метро, сплетенные из блестящей мишуры. Их можно увидеть у входа на станции «Спортивная», «Динамо», «Смоленская», «Добрынинская», «Савеловская», Чкаловская» и «Трубная». Также новогодние буквы появились в вестибюлях «Курской» и «Маяковской».

«Обязательно посмотрите на эти украшения и сфотографируйтесь с ними во время новогодних каникул», - добавил Ликсутов.

В столичном метрополитене к празднику также запустили новогодние поезда - «вязаный» состав и красочный «Еж3».