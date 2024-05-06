06 мая 2024, 09:36

NordStar предупредила о продаже агрегаторами билетов на несуществующие рейсы

РИА «Новости»
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Авиакомпания NordStar выявила продажи билетов на свои несуществующие рейсы на нескольких агентских ресурсах, в том числе на aviakassa.com и mego.travel. Теперь перевозчик собирается обращаться в правоохранительные органы.

Представители компании подчеркнули, что NordStar не имеет никаких договорных отношений с этими агентствами и не планирует выполнять регулярные и/или чартерные рейсы в летнем сезоне - 2024 по маршрутам Пермь - Сочи, Сочи - Пермь, Санкт-Петербург - Сочи, Сочи - Санкт-Петербург, Москва - Сочи (с вылетом в 07:50), Сочи - Москва (с вылетом в 12:35).

«По данным фактам авиакомпания NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы», - подчеркнули в пресс-службе.

Перевозчик призвал пассажиров быть бдительными при покупке билетов на рейсы NordStar на сторонних ресурсах и приобретать их только на официальном сайте авиакомпании.

Авиация Самолеты
07 мая 2024, 02:23
Названы самые подешевевшие автомобили в России
Freepik
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В России третий месяц подряд продолжает падать стоимость подержанных автомобилей — она опустилась до 2,07 миллиона рублей (-2%). Об этом изданию Autonews сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

В России третий месяц подряд продолжает падать стоимость подержанных автомобилей - она опустилась до 2,07 миллиона рублей (-2%). Об этом изданию Autonews сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

Среди новых автомобилей в апреле сильнее всего подешевел Chery Arrizo 8 (-9,1%). Его можно приобрести за 3,1 миллиона рублей. Также цена упала на Voyah Free (-8,5%), сейчас автомобиль продают за 6,3 миллиона рублей. В список подешевевших авто попал Hongqi HS5 (-7%), который теперь стоит 4,6 миллиона рублей, и Москвич 3 (-4,4%, два миллиона рублей).

Среди подержанных авто сильнее всего подешевел Range Rover Velar (-4%), его продают за 5,1 миллиона рублей, седан BMW 7er 2019–2022 годов выпуска (-3%), и УАЗ «Патриот» (-3%).

Ранее самыми низкими ценами на автомобили в России отметились сразу пять марок. После мониторинга прайс-листов автопроизводителей эксперты пришли к выводу, что автомобиль «Москвич 6» стал дешевле на 200 тысяч рублей. Также в этом списке оказались кроссоверы Chery Tiggo 8, Exeed TXL, Jetour Dashing и Dongfeng.

Рубль Россия Машины
05 мая 2024, 14:28
ГИБДД опровергла данные о гигантской пробке на трассе в Свердловской области
Пресс-служба МВД
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Информация о том, что на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 40-километровая пробка, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, владелец автодороги совместно с подрядными организациями привел проезжую часть в нормативное состояние и ликвидировал последствия снегопада. Специалисты также обработали трассу противогололедными материалами.

«Движение транспорта, в том числе и на летних шинах, осуществляется в обе полосы», - подчеркнули в ГИБДД.

Пресс-служба отметила, что средняя скорость потока на дороге составляет 20 километров в час, так как некоторые водители оставили ночью автомобили на трассе, из-за чего проезжая часть сузилась. Автоинспекторы в круглосуточном режиме патрулируют трассу и следят за ее состоянием.

Ранее из-за выпавшего снега около 74 тысячи жителей Свердловской области остались без света. Из-за неблагоприятных условий в некоторых районах также возникли перебои с водоснабжением и отоплением.

Информация о том, что на трассе Пермь - Екатеринбург образовалась 40-километровая пробка, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Пробки ГИБДД Дороги Свердловская область Водители Снегопад
03 мая 2024, 22:26
Кабмин утвердил концепцию развития автотуризма в России
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Российское правительство утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, сенатор Инна Святенко в Telegram-канале.

Более 65% россиян, в том числе семьи с детьми, каждый год путешествуют на автомобиле. Зачастую водителям приходится спать в машинах прямо на парковке у заправки. В недалеком будущем в России появятся автокемпинги, где предусмотрят все удобства для туристов.

«Среди моих избирателей, жителей района Марьино, Люблино, Капотня да и всех регионов нашей необъятной страны много автопутешественников. И у меня хорошие вести! Правительство России утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года», - подчеркнула Святенко.

Она добавила, что для развития внутреннего туризма необходимо создавать комфортные и безопасные условия для путешествий по автотрассам, строить инфраструктуру и повышать доступность качества услуг дорожного сервиса.

Популярность автомобильного туризма в России за год выросла на 15%.

Самыми востребованными направлениями стали Черноморское побережье, озеро Байкал и Крым.

Туризм Депутаты Россия Машины
03 мая 2024, 11:04
Дату возобновления работы аэропорта Элисты перенесли
Unsplash
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Гражданские рейсы в международный аэропорт Элисты возобновят после майских праздников. Открытие воздушной гавани перенесли, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе главы Калмыкии.

«Сегодня рейсов не будет. После майских праздников», - сказал представитель аппарата.

Аэропорт Элисты закрыли в феврале 2022 февраля. Росавиация сообщила, что полеты гражданских самолетов возобновят 3 мая. Ожидалось, что воздушная гавань сможет обеспечивать до 12 взлетно-посадочных операций в час.

Наряду с аэропортом Элисты приостановили работу хабов в Курской, Брянской, Липецкой областях, Краснодарском крае, Крыму и некоторых других регионах России, сообщил Ura.ru. Аэропорт Краснодара в конце 2023 года принял тестовый рейс из Минеральных Вод, но сроки возобновления штатной работы не объявили.

Аэропорт Симферополя обещали открыть только после завершения спецоперации на Украине.

Авиация Путешествия

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