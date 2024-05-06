NordStar предупредила о продаже агрегаторами билетов на несуществующие рейсы

В России третий месяц подряд продолжает падать стоимость подержанных автомобилей — она опустилась до 2,07 миллиона рублей (-2%). Об этом изданию Autonews сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

В России третий месяц подряд продолжает падать стоимость подержанных автомобилей - она опустилась до 2,07 миллиона рублей (-2%). Об этом изданию Autonews сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

Среди новых автомобилей в апреле сильнее всего подешевел Chery Arrizo 8 (-9,1%). Его можно приобрести за 3,1 миллиона рублей. Также цена упала на Voyah Free (-8,5%), сейчас автомобиль продают за 6,3 миллиона рублей. В список подешевевших авто попал Hongqi HS5 (-7%), который теперь стоит 4,6 миллиона рублей, и Москвич 3 (-4,4%, два миллиона рублей).

Среди подержанных авто сильнее всего подешевел Range Rover Velar (-4%), его продают за 5,1 миллиона рублей, седан BMW 7er 2019–2022 годов выпуска (-3%), и УАЗ «Патриот» (-3%).

Ранее самыми низкими ценами на автомобили в России отметились сразу пять марок. После мониторинга прайс-листов автопроизводителей эксперты пришли к выводу, что автомобиль «Москвич 6» стал дешевле на 200 тысяч рублей. Также в этом списке оказались кроссоверы Chery Tiggo 8, Exeed TXL, Jetour Dashing и Dongfeng.