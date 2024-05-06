NordStar предупредила о продаже агрегаторами билетов на несуществующие рейсы
Авиакомпания NordStar выявила продажи билетов на свои несуществующие рейсы на нескольких агентских ресурсах, в том числе на aviakassa.com и mego.travel. Теперь перевозчик собирается обращаться в правоохранительные органы.
Представители компании подчеркнули, что NordStar не имеет никаких договорных отношений с этими агентствами и не планирует выполнять регулярные и/или чартерные рейсы в летнем сезоне - 2024 по маршрутам Пермь - Сочи, Сочи - Пермь, Санкт-Петербург - Сочи, Сочи - Санкт-Петербург, Москва - Сочи (с вылетом в 07:50), Сочи - Москва (с вылетом в 12:35).
«По данным фактам авиакомпания NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы», - подчеркнули в пресс-службе.
Перевозчик призвал пассажиров быть бдительными при покупке билетов на рейсы NordStar на сторонних ресурсах и приобретать их только на официальном сайте авиакомпании.