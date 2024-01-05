Несколько пассажирских поездов задержались в Ярославской области

Там пояснили, что речь идет о составах № 375 Воркута - Москва (задержка составила два часа 47 минут), № 67 Абакан - Москва (задержка - два часа три минуты) и № 103 Ярославль - Москва (задержался на два часа шесть минут).

Технические причины также сказались на расписании других пассажирских поездов, которые следуют с задержкой от 15 до 50 минут.

В пресс-службе подчеркнули, что во всех вагонах сохранили комфортный для пассажиров температурный режим.

«Северная железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов», - отметили в сообщении.

В минувший четверг, 4 января, сразу три поезда с пассажирами застряли на перегоне Кунашак - Муслюмово в Челябинской области. Дольше всех на месте оставался состав № 346 сообщением Адлер - Нижневартовск. Движение он восстановил после семи часов простоя.

Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и отметила, что все системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.