Нефтяникам пригрозили мерами для снижения цен на АЗС

Читайте нас в:

Заместитель председателя правительства заявил, что принятые ограничения экспорта бензина и дизельного топлива привели к падению оптовых цен на бирже.

«Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений» - заявил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что срочные меры для розничного рынка нужно принять незамедлительно при этом объем биржевой реализации не должен снижаться до стабилизации ситуации.

Он добавил, что таможня и Федеральная налоговая служба взяли под контроль запрет на экспорт топлива через приграничные базисы, а все хранящееся в цистернах сырье отправят на внутренний рынок. Подобные совещания Новак пообещал проводить дважды в неделю пока ситуация не исправится.

В минувшую среду, 27 сентября, президент России Владимир Путин поручил правительству поработать с нефтяными компаниям для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Глава государства подчеркнул, что нефтяники хотят получит максимальную прибыль от экспорта, но сейчас стоит задача обеспечить бензином и дизельным топливом россиян.

По данным Росстата , за неделю с 18 по 25 сентября средняя цена на бензин на заправках выросла на 27 копеек и достигла, а 51,62 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало сразу на 1,03 рубля до 64,99 рубля за литр.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.