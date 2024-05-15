15 мая 2024, 15:52

Назвать хулиганством сложно. ЧП с пролетом самолета над М8 назвали нештатной ситуацией

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Росавиация расследует ситуацию с пролетом самолета на предельно низкой высоте над трассой М-8 «Холмогоры» на севере Московской области. Водителю одной из машин пришлось уворачиваться от воздушного судна. Некоторые эксперты связали инцидент с неопытностью пилота, но председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев уверен, что причиной ЧП стали погодные условия или техническая неисправность самолета. Об этом он рассказал в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко.

Самолеты оснащены соответствующими техническими средствами, чтобы исключить столкновения, для них прокладывают специальные воздушные маршруты.

«Признаки того, что это была нештатная ситуация, вполне очевидны. Там находится аэродром „Вихрево“, его взлетно-посадочная полоса начинается буквально от Ярославского шоссе. Если внимательно посмотреть видео, то видно, что самолет изначально заходит на посадку, потом резко теряет высоту, входит в вираж и выходит из снижения над дорогой. Судя по всему, это был сдвиг ветра при посадке», - предположил эксперт.

Из-за резкого изменения направления ветра при посадке самолет бросило вниз. Пилот, чтобы не врезаться, ушел туда, куда смог - то есть над дорогой, объяснил собеседник 360.ru. Дальше судно выровнялось и приземлилось. Детенышев подчеркнул, что это всего лишь одна из версий.

«До завершения расследования однозначно сказать нельзя. Но предположить, что это хулиганство - довольно сложно, потому что раньше таких случаев не было <…> вероятнее всего, это какая-то аварийная ситуация нештатная», - заключил Детенышев.

Ранее пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии. Во время полета у аппарата возникла проблема с крылом.

Видео Дороги Самолеты Машины Водители
13 мая 2024, 08:23
S7 научилась ремонтировать популярный иностранный авиационный двигатель
Unsplash
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Российский холдинг S7 Technics начал выполнять сложный тип капитального ремонта двигателя, который устанавливается на таких популярных самолетах как Airbus A320 и Boeing 737. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По информации источников издания, из-за санкций российские перевозчики практически лишились возможности выполнять сложные ремонтные работы техники за границей.

Холдинг S7 Technics освоил самые сложные работы, связанные с восстановлением горячей части. Российские специалисты уже осуществляют капитальный ремонт двигателей CFM56-5B и 7B, которые устанавливаются на самые популярные самолеты. В S7 Technics подтвердили, что с октября 2022 года в цехе компании в Шереметьево уже выполнили 12 капремонтов горячей части авиадвигателей CFM56-5B и 7B.

Ранее газета Wall Street Journal заявила, что у корпорации Boeing возникли проблемы из-за антироссийских санкций. В зарубежной компании возникла нехватка терморегулирующего оборудования для модели Boeing 787 Dreamliner из-за ухода из России компании RTX.

Санкции Самолеты Россия Boeing Ремонтные работы
13 мая 2024, 06:10
Движение по Крымскому мосту временно ограничили
РИА «Новости»
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Утром 13 мая временно ограничили проезд автомобилей по Крымскому мосту через Керченский пролив. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - объявили специалисты.

Ограничение ввели около пяти часов утра. Водителей, находившихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями работников службы транспортной безопасности.

Проезд по Крымскому мосту временно закрывали 7 мая. Ограничение длилось около 40 минут.

Мост через Керченский пролив перестали использовать для перевозки грузов военного назначения , выяснили аналитики частного украинского разведывательного агентства Molfar. Российскую армию стали снабжать по сухопутным маршрутам, используя железнодорожную ветку для пассажирских составов.

Крымский мост Крым Дороги
08 мая 2024, 19:47
Стало известно об отмене проведения авиасалона МАКС — 2024
РИА «Новости»
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Международный авиационно-космический салон (МАКС), который проводят в Жуковском раз в два года, в этом году устраивать не станут. Об этом со ссылкой на источник в авиаотрасли сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства не назвал причины отмены, а также новую предварительную дату мероприятия.

«Подтверждаю», - заявил источник, отвечая на вопрос об отмене проведения авиасалона МАКС в этом году.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Первоначально проведение Международного авиационно-космического салона МАКС планировалось на июль 2023 года. Но за месяц до старта стало известно о переносе мероприятия на 2024 год и проведении еще одного в 2025-м.

Причины такого решения организаторы не назвали, но подчеркнули, что продолжили сотрудничество с участниками выставки из дружественных стран.

Выставки Самолеты Жуковский
08 мая 2024, 11:41
Предотвращать, а не фиксировать. Отношение к камерам на дорогах призвали пересмотреть
РИА «Новости»
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При установке новых дорожных камер фиксации правонарушений в России необходимо руководствоваться не мотивами сбора денег с нарушителей, а повышением безопасности на конкретных проблемных участках. на это в беседе с 360.ru указал вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр.

Кому-то из водителей неприятно от большого количества камер, однако таковы современные тенденции. В том случае, если будут проводить регулярные инспекции, все эти штрафы станут более справедливыми , водителям не будет обидно. Но мир не идеален, случаются ошибки.

Возможно, в будущем камеры будут убыточными, потому что мы перестанем нарушать правила.

Нам нужно менять систему установки камер. Например, не дожидаться нескольких серьезных ДТП на перекрестке, а заранее проводить аналитику и предотвращать аварии в будущем.

Камеры должны мигрировать в зависимости от сложности участка, предотвращать нарушения, а не фиксировать его.

Сознание водителей меняется У водителей в подкорке появляется понимание, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Например, чаще пропускают пешеходов - не из-за боязни штрафа, а уже по привычке Палка о двух концах Количество камер постоянно пополняется, но здесь есть палка о двух концах. Когда власти регионов увеличивают их число , в первую очередь они думают о пополнении бюджета, потому что это быстрые деньги.

Но, с другой стороны, увеличение количества камер определенным образом сдерживает неправильное поведение поведение водителей на дорогах, они их боятся и сокращают правонарушения. Самый главный результат - смертность на дорогах снизилась практически в два раза. Поэтому, если мы не будем нарушать правила дорожного движения, то и штрафов не будет.

Регулярные инспекции дорожной обстановки Другое дело, что здесь нужно инспектировать знаки, дорожную разметку, которую часто наносят несуразно. Это большая работа.

Сегодня на улицах нет сотрудников ГИБДД: в лучшем случае, они выполняют какие-то рейды. Регулировщиков, к сожалению, на дорогах тоже нет Далее - его прямая речь.

Штрафы Правила Дороги Водители

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