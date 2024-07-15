15 июля 2024, 19:56

Названы причины роста цен на авиабилеты в России

РИА «Новости»
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Цены на билеты на рейсы российских авиаперевозчиков продолжают расти каждый месяц. По данным за май и июнь, они подорожали на 9%, что стало минимальным ростом с начала года. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил в Совете Федерации заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин.

Цены на билеты на рейсы российских авиаперевозчиков продолжают расти каждый месяц. По данным за май и июнь, они подорожали на 9%, что стало минимальным ростом с начала года. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил в Совете Федерации заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин.

Он пояснил, что рост цен на авиабилеты начался с начала этого года, когда по итогам января стоимость выросла на 14%, в феврале - на 18%, в марте - на 22% и апреле - на 11%.

В качестве причин резкого взлет цен на авиабилеты Потешкин включил рост себестоимости пассажирских перевозок на фоне повышенного роста спроса и количеств бронирований. Но вместе с тем выросли цены на обслуживание самолетов из-за продолжающихся антироссийских санкций.

Представитель Минтранса добавил, что перевозчики принимают все меры для поддержания летной годности большего количества самолетов в условиях роста пассажиропотока внутри страны.

Росавиация ранее объявила о введении с 1 августа специального сбора за аэронавигацию с перевозчиков. Собранные средства направят на ремонт аэродромов Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в комментарии 360.ru назвал ремонт инфраструктуры гражданской авиации необходимым, но при этом отметил, что у авиакомпаний нет лишних денег на очередной сбор. Поэтому они вынуждено повысят цены на билеты для пассажиров.

Авиация Минтранс РФ Самолеты Россия Авиакомпании Деньги
15 июля 2024, 15:28
Новую станцию начали строить на Кольцевой линии московского метро
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Об этом сообщило РИА «Новости».

«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется», - объявил мэр.

Он выразил надежду, что проект завершится успехом, а его реализация займет около пяти лет.

По его словам, для создания новой станции придется проложить обходные тоннели Кольцевой линии, построить переход на Люблинско-Дмитровскую линию и выходы по подземным переходам на проспекте Мира.

После открытия «Достоевская» станет первой станцией, открытой на Кольцевой линии с 1954 года. Она разместится на действующем перегоне «Новослободская» - «Проспект Мира».

Ранее Собянин анонсировал открытие до 2030 года еще трех линий и почти 40 новых станций метро.

Метро Москва
15 июля 2024, 14:15
«Честно, нет сил». Гигантский затор на подъезде к Крымскому мосту сняли на видео
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Огромные пробки копятся на подъездах к Крымскому мосту с самого утра 15 июля. По данным оперштаба республики на 13:00, в очереди со стороны Тамани стояли 1250 машин. Ожидать автомобилистам, по примерным прогнозам, придется свыше трех часов.

Актуальные данные о заторах на подъездах к переправе публикуют каждый час и в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

В 09:00 в очереди со стороны Тамани было 1400 машин. Ждать приходилось около четырех часов. Со стороны Керчи ожидали 350 автомобилей.

В 10:00 со стороны Тамани стояли 1350 транспортных средств. Со стороны Керчи - 240.

Еще через час количество машин в очереди со стороны Тамани снизилось до 1250, со стороны Керчи оставалось тем же.

В полдень со стороны Тамани в пробке стояли 1240 машин, со стороны Керчи - 270.

По данным на 14:00, со стороны Тамани в очереди находятся 1100 автомобилей и 325 - со стороны Керчи.

При этом в очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Время ожидания - около часа, уточнили в оперштабе Крыма.

Большой затор из машин снял на видео один из ожидающих своей очереди водителей. По его словам, в пробке он стоит с 10:20.

«Честно, нет сил все описывать», - поделился автомобилист.

Крымский мост Пробки
11 июля 2024, 14:30
«Лазейки всегда найдутся». Россиян заверили, что дефицита китайских машин не будет
Freepik
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Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что отечественный рынок может лишиться автомобилей и комплектующих из Китая. Якобы поставки могут прекратиться по причине блокировки расчетов с китайскими банками. Последние отказываются работать с россиянами из-за риска вторичных санкций США. Автоэксперт Василий Кисенков рассказал 360.ru, как обстоят дела на самом деле.

«Проблем с привозом китайских автомобилей нет. Рынок и так перенасыщен. У официальных и неофициальных дилеров много машин на складах», - рассказал собеседник 360.ru.

Что касается автозапчастей, то, по словам Кисенкова, здесь наблюдается некий дефицит. Связан он с тем, что у нас пока не сформирован до конца рынок комплектующих, необходимых в большом количестве.

«Большинство запчастей везут под заказ. Если они популярные, то проблем нет, а вот с редкими экземплярами могут возникнуть сложности, но они не фатальны. Все-таки мы научились жить в условиях санкций. К тому же сейчас китайские производства переносятся в Россию. Лазейки всегда найдутся», - обнадежил он.

В конце собеседник 360.ru добавил, что в ближайшем будущем китайские автомобили подорожают минимум на 20%.

В то же время сейчас в России наблюдается дефицит машин с пробегом.

Связано это с тем, что владельцы корейских и японских автомобилей не хотят их продавать и пересаживаться на китайские машины.

США Банки Блокировки Санкции Россия Машины Китай
10 июля 2024, 14:10
Дума поддержала закон о штрафах для электросамокатчиков
Global Look Press
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Госдума одобрила в I чтении законопроект о штрафах за нарушения ПДД на электросамокатах. Он также распространяется на лиц, использующих электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности.

Например, за управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения смогут оштрафовать на 20-30 тысяч рублей.

За превышение скорости пользователей накажут на сумму от 500 до пяти тысяч рублей, а за езду на одном самокате нескольких человек или перевозку детей штраф составит до трех и пяти тысяч рублей. Санкции также предусмотрели за оставление места происшествия.

Аварии с участием электросамокатов стали большой проблемой во всей России. Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов рассказал, что заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет. Особую опасность представляют курьеры , передвигающиеся на СИМ. Ранее доставщик на электросамокате сбил женщину в Петербурге и скрылся. Пострадавшая попала в реанимацию.

Штрафы Дети Законы ПДД Санкции Россия Курьеры Электросамокаты

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