Названы причины роста цен на авиабилеты в России

Цены на билеты на рейсы российских авиаперевозчиков продолжают расти каждый месяц. По данным за май и июнь, они подорожали на 9%, что стало минимальным ростом с начала года. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил в Совете Федерации заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин.

Он пояснил, что рост цен на авиабилеты начался с начала этого года, когда по итогам января стоимость выросла на 14%, в феврале - на 18%, в марте - на 22% и апреле - на 11%.

В качестве причин резкого взлет цен на авиабилеты Потешкин включил рост себестоимости пассажирских перевозок на фоне повышенного роста спроса и количеств бронирований. Но вместе с тем выросли цены на обслуживание самолетов из-за продолжающихся антироссийских санкций.

Представитель Минтранса добавил, что перевозчики принимают все меры для поддержания летной годности большего количества самолетов в условиях роста пассажиропотока внутри страны.

Росавиация ранее объявила о введении с 1 августа специального сбора за аэронавигацию с перевозчиков. Собранные средства направят на ремонт аэродромов Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в комментарии 360.ru назвал ремонт инфраструктуры гражданской авиации необходимым, но при этом отметил, что у авиакомпаний нет лишних денег на очередной сбор. Поэтому они вынуждено повысят цены на билеты для пассажиров.