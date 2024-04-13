13 апреля 2024, 00:10

Названы главные недостатки китайских машин

РИА «Новости»
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Импортируемые в Россию китайские автомобили заняли большую долю рынка. Но при этом водители часто сталкиваются с поломками. Издание Motor.ru со ссылкой на экспертов автомобильного рынка и исследования рынка запчастей для ремонта определило самые проблемные места китайских машин в зависимости от моделей.

Машины марки Dongfeng не выдерживают холодную российскую погоду. Чаще всего во время зимы у них выходит электроника, контролирующая кислородные датчики и систему автоматической блокировки колес.

Владельцы Chery Tiggo регулярно сталкиваются с течью радиатора охлаждения двигателя и с быстрым износом ремня газораспределительного двигателя.

Еще одним слабым местом китайских автомобилей стала коробка передач. У моделей JAC и Kaiyi выходят из строя вариаторы, а у Changan перегревается роботизированная трансмиссия.

На слабые подвески пожаловались владельцы легковушек Geely. Проблемы начинаются на пробеге в 20 тысяч километров. У моделей Haval F7 и F7X часто выходят из строя турбокомпрессоры.

Но самой главной проблемой остается кузовной ремонт. Оригинальные запчасти стоят очень дорого, а аналоги очень низкого качества.

Несмотря на все недостатки, доля китайских автомобилей в 2023 году заняли более 50% российского рынка. Об этом говорится в данных исследования OKS Labs (by Okkam) и РОМИР. Чаще всего россияне покупают модели эконом-класса, электрокары и гибриды.

Исследования Россия Машины Китай
10 апреля 2024, 12:23
Федеральную трассу «Иртыш» перекроют в случае усиления паводка
РИА «Новости»
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В Курганской области из-за подтоплений перекрыли три региональные трассы. Если вода поднимется, движение по федеральной трассе «Иртыш» ограничат. Губернатор Вадим Шумков заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24», сообщило РИА «Новости».

По его словам, дороги закрыли во избежание «опасных ситуаций». Проезд ограничили по трем региональным трассам. Вадим Шумков предупредил, что, если ситуация усугубится, закроют движение по федеральной автодороге в столице региона.

«Город Курган имеет объездную, которая является частью федеральной трассы „Иртыш“. Мы дали коллегам указания быть готовым к блокировке данной трассы», - сказала она.

В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за повышения уровня воды в реке Тобол выше опасной отметки начали наращивать дамбы. В Звериноголовском муниципальном округе устроили принудительную эвакуацию.

Наводнения Курган Паводки Курганская область Дороги
09 апреля 2024, 21:04
Движение поездов по направлению Москва — Минск возобновили
РИА «Новости»
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Движение поездов по направлению Москва — Минск восстановлено. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Открыто движение поездов по направлению Москва - Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены», - написал глава региона.

По словам Анохина, в ближайшее время железнодорожное движение на участке будет полностью возобновлено.

Ранее стало известно, что рабочие восстановили два из четырех железнодорожных путей , поврежденных при обрушении моста в Вязьме. Губернатор сообщил, что разбор завалов на железнодорожном полотне завершен на 95%, рабочие убрали более 1800 тонн бетонных конструкций. В работе задействованы более 500 человек и 100 единиц спецтехники.

Обрушение автомобильного моста над железной дорогой в Вязьме произошло в понедельник, 8 апреля. В момент ЧП на путепроводе находились машины. В результате аварии один человек погиб , шестеро пострадали. Следователи возбудили уголовное дело.

Движение поездов по направлению Москва - Минск восстановлено. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

РЖД Обрушения Дороги Машины Поезда
09 апреля 2024, 17:16
Замену поврежденного пути начали на станции Вязьма
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Специалисты приступили к работам по замене поврежденного участка железнодорожных путей на станции Вязьма в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Территорию работ расчистили от фрагментов обрушившегося автомобильного моста, всего отсюда вывезли порядка 450 тонн железобетонных обломков.

«Делаем все возможное, чтобы открыть движение поездов уже до конца дня», - сообщили в МЖД.

Обрушение железнодорожного моста в Вязьме произошло в понедельник, 8 апреля. Фрагменты путепровода рухнули на пути, заблокировав проезд остальным поездам. В результате ЧП погибла женщина, травмы получили пять человек, среди них - один ребенок. Следственный комитет по данному факту завел уголовное дело.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отмечал, что рабочие разрежут остатки рухнувшего моста и освободят проезд для поездов.

Обрушения Поезда
09 апреля 2024, 17:04
Просьбу России к Казахстану о резервах и поставках бензина опровергли в Минэнерго
РИА «Новости»
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Власти России не направляли запрос в Казахстан о резерве или дополнительных поставках автомобильного бензина на внутренний рынок из-за угрозы дефицита. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства энергетики.

Так в ведомстве отреагировали на сообщение агентства Reuters, чьи источники заявили о просьбе России к Казахстану о поставках 100 тысячах литров бензина после атак украинских дронов на топливные предприятия.

В Минэнерго подчеркнули, что российские топливные компании сами поставляют бензин в соседнюю республику, так как действующий запрет на экспорт не касается торговли в страны Евразийского экономического союза по межправительственным соглашениям «Поставки автомобильного бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены. При этом сохраняется возможность поставок автомобильного бензина из России в Казахстан до 285 тысяч тонн в год», - заметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что внутренних запасов топлива достаточно для полного покрытия спроса. При накоплении учли повышение спроса на бензин в весенне-летний период.

Временный запрет на экспорт бензина из России вступил в силу с 1 марта и продлится до начала осени. Эмбарго не распространили на дизельное топливо, но с конца февраля обязательный объем продажи на бирже увеличили до 16% от общего объема выработки.

Казахстан Экспорт Топливо Бензин Россия

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