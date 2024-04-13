Названы главные недостатки китайских машин

Машины марки Dongfeng не выдерживают холодную российскую погоду. Чаще всего во время зимы у них выходит электроника, контролирующая кислородные датчики и систему автоматической блокировки колес.

Владельцы Chery Tiggo регулярно сталкиваются с течью радиатора охлаждения двигателя и с быстрым износом ремня газораспределительного двигателя.

Еще одним слабым местом китайских автомобилей стала коробка передач. У моделей JAC и Kaiyi выходят из строя вариаторы, а у Changan перегревается роботизированная трансмиссия.

На слабые подвески пожаловались владельцы легковушек Geely. Проблемы начинаются на пробеге в 20 тысяч километров. У моделей Haval F7 и F7X часто выходят из строя турбокомпрессоры.

Но самой главной проблемой остается кузовной ремонт. Оригинальные запчасти стоят очень дорого, а аналоги очень низкого качества.

Несмотря на все недостатки, доля китайских автомобилей в 2023 году заняли более 50% российского рынка. Об этом говорится в данных исследования OKS Labs (by Okkam) и РОМИР. Чаще всего россияне покупают модели эконом-класса, электрокары и гибриды.