Назван самый угоняемый автомобиль в России

Больше всего подобных происшествий зафиксировали в Москве и на Северном Кавказе. Наиболее востребованной маркой у угонщиков стала отечественная Lada (66%). Чаще всего в стране угоняли автомобили Lexus (8,5%), Hyundai и Kia (по 6%). В этом списке также есть BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen (по 2,8%).

При этом преступники чаще всего угоняли Lada Vesta и Lada Granta (37% и 28% соответственно). Пик преступлений за весь 2024 год произошел в феврале, марте и июле (по 29% угонов). Реже всего подобные случаи фиксировали в январе, мае и августе.

Ранее «Росгосстрах» назвал пожары и кражи самыми распространенными страховыми случаями среди владельцев квартир. Чаще всего заявления поступают от домовладельцев из Москвы и Подмосковья.