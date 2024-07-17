Назван самый надежный бюджетный автомобиль

По его словам, владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max чаще всего обращаются в сервис из-за проблем с электроникой. При этом фактически нет жалоб на работу двигателя и роботизированной коробки передач. Если говорить о стоимость автомобиля, то цена в салонах на модели этого года стартует от 2,5 миллиона рублей.

Если говорить о самых надежных машинах среди подержанных экземпляров, то это Ford Focus, отличающийся «хорошей ремонтопригодностью». Носко добавил, что речь идет о версиях с механической коробкой передач и 1,6-литровым мотором и с четырехступенчатой АКПП и двигателем объемом 1,4 литра. Такой автомобиль можно приобрести за полмиллиона рублей, но следует учесть, что он будет старше 15 лет и с большим пробегом.

Ранее автоэксперт Дмитрий Рогов заявил, что в Россию по-прежнему выгодно ввозить поддержанные иномарки из-за рубежа , в частности, BMW, Mercedes-Benz и Audi.

На российском рынке самым надежным автомобилем оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, а среди поддержанных машин - Ford Focus. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.