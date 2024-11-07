07 ноября 2024, 02:10

Назван лучший семейный автомобиль по цене до 1 млн рублей на вторичке

РИА «Новости»
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На российском рынке поддержанных авто наиболее выгодным вариантом семейного автомобиля по цене до одного миллиона рублей признали Lada Largus, отличающийся надежностью и вместительностью. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

Специалист отметил, что со временем краска может потерять свой лоск, но зато насчет коррозии не придется беспокоиться.

Виноградов добавил, что на вторичном рынке можно приобрести за 900 тысяч рублей Largus 2019–2020 годов выпуска. Если нужна кросс-версия с внедорожным обвесом и увеличенным дорожным просветом, то машина будет старше на год-полтора.

Автоэксперт посоветовал только оперативно заменить ремень ГРМ, а в случае с «младшим» двигателем - еще и водяной насос с приводным ремнем. Если говорить о ходовой части, то она отлично справится с самыми плохими дорогами.

«Порой на рынке встречаются и семиместные версии „Ларгуса“. Хотя вместимость третьего ряда номинальная - сидеть там могут только дети. Но в любом случае грузовые возможности „Ларгуса“ огромны», - подчеркнул Виноградов.

Ранее автоэксперт Андрей Кочнев предупредил, что использование поддельного моторного масла приведет к дорогостоящему ремонту двигателя.

Семья Россия Машины Водители
01 ноября 2024, 20:15
Росавиация опровергла информацию об ограничении работы столичных аэропортов
РИА «Новости»
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Столичные аэропорты работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве опровергли информацию об ограничениях в работе воздушных гаваней Москвы.

«Аэропорты московского региона на 15:25 <…> работают штатно, принимают и отправляют авиарейсы. Прошу представителей СМИ и общественности доверять официальным источникам информации», - уточнили в Росавиации.

Об ограничении работы трех столичных аэропортов днем 1 ноября сообщили источники Telegram-канала Shot. По их данным, отправку и прием рейсов из-за введенного плана «Ковер» приостановили во Внукове, Домодедове и Жуковском.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва
30 октября 2024, 18:01
Расписание электричек из Ржева в Великие Луки изменится с 1 ноября
МТППК
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С 1 по 26 ноября изменится расписание электричек на участке Ржев-Балтийский — Великие Луки. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.

В связи с капитальным ремонтом пути на перегоне Нелидово - Подсосенка часть электричек отменят, а другие пустят с отменой остановок.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на информационных стендах станций Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, а также на сайте.

Найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

РЖД Поезда
26 октября 2024, 04:24
Водителей предупредили о массовых облавах ГИБДД на выходных
РИА «Новости»
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Сотрудники ГИБДД проведут массовые и сплошные проверки на дорогах, особое внимание уделяя выявлению нетрезвых водителей.  Об этом заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Рейды пройдут в Смоленской области, Республике Коми, Приморском крае, Самарской области, Ульяновской области, Саратовской области и других регионах страны. О готовящихся рейдах уже объявили региональные управления ГИБДД.

«Также призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», - сказал Белан.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД оперативно отреагируют на подобные сообщения и примут все необходимые меры. По его словам, профилактические мероприятия, направленные на поиск нетрезвых водителей, автоинспекторами в выходные проводятся регулярно.

Ранее основатель Troytest Андрей Трой заявил, что с 1 марта 2025 года водителей без полиса ОСАГО смогут выявлять выявлять с помощью камер наблюдения.

Алкоголь ГИБДД Дороги Россия Водители
24 октября 2024, 01:17
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли из-за угрозы ракет
РИА «Новости»
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На Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации рядом с переправой.

Ракеты Крымский мост Крым

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