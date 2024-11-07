Назван лучший семейный автомобиль по цене до 1 млн рублей на вторичке

Специалист отметил, что со временем краска может потерять свой лоск, но зато насчет коррозии не придется беспокоиться.

Виноградов добавил, что на вторичном рынке можно приобрести за 900 тысяч рублей Largus 2019–2020 годов выпуска. Если нужна кросс-версия с внедорожным обвесом и увеличенным дорожным просветом, то машина будет старше на год-полтора.

Автоэксперт посоветовал только оперативно заменить ремень ГРМ, а в случае с «младшим» двигателем - еще и водяной насос с приводным ремнем. Если говорить о ходовой части, то она отлично справится с самыми плохими дорогами.

«Порой на рынке встречаются и семиместные версии „Ларгуса“. Хотя вместимость третьего ряда номинальная - сидеть там могут только дети. Но в любом случае грузовые возможности „Ларгуса“ огромны», - подчеркнул Виноградов.

Ранее автоэксперт Андрей Кочнев предупредил, что использование поддельного моторного масла приведет к дорогостоящему ремонту двигателя.