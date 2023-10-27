Навигационные экраны установили в 147 поездах метро в Москве

«В октябре 2022 года мы запустили первый поезд на Кольцевой линии с навигационными экранами над дверями. Нововведение понравилось пассажирам, и сегодня экраны со схемой станций размещены в вагонах уже на трех линиях Московского метрополитена - в 147 поездах „Москва-2020“», - подчеркнул он.

На информационных табло написан номер вагона, изображена схема следующей станции и время до прибытия. Кроме этого, на них указана сторона выхода из поезда и пересадки, если они есть. Также на экранах указывают скорость состава, актуальное время и температуру воздуха в салоне.

Для прохода в метро москвичи пользуются транспортными картами «Тройка». К 125-летию МХТ имени Чехова в столице выпустили тематические проездные.