Нарушающих ПДД самокатчиков начнут фиксировать видеокамеры в Москве

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Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила сделать электросамокаты шумными и ограничить их скорость до пяти-семи километров в час из-за большого количества ДТП с этим видом транспорта.

В ответ на ее запрос сообщили, что в столице уже ввели 25 «медленных зон» для электросамокатов , а передвижение на нем вдвоем или в нетрезвом виде запретили.

Однако, по словам экспертов, существующие видеоустройства в настоящее время не способны обнаружить нарушителей правил движения, для этого потребуется серьезная работа с самими камерами. Установка на самокаты номеров, подобных автомобильным, неудобно из-за их размеров.

Наиболее надежным способом пресечения нарушений со стороны самокатчиков пока остается привлечение сотрудников ДПС.

Ранее стало известно, что электросамокатчики сбили более 20 детей на московских дорогах за месяц.