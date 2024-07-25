25 июля 2024, 13:35

«Народ интересуется». В России начался активный спрос на автомобили

Global Look Press
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Спрос на машины вырос из-за возможного повышения утильсбора и ключевой ставки в июле 2024 года. Автоэксперт Константин Лигачев подтвердил 360.ru заинтересованность россиян в приобретении машин.

По его словам, выросло не только количество звонков в автосалоны, но и число заключенных договоров купли-продажи.

«Действительно, спрос пошел активный. То есть народ интересуется, спрашивает. Интерес возрос, действительно, это так. Покупка тоже выросла. <…> [Раньше] было 100 звонков за месяц, из которых - 10 потенциальных клиентов, с которыми заключали контракт. Сейчас это 400 звонков, а не 100, из которых порядка 80 человек заключают контракт. Процент относительно этого возрос», - отметил специалист.

Люди также начинают осознавать, что через полгода цены на автомобили могут значительно вырасти, и купить машину за разумные деньги будет сложно. При этом спрогнозировать рост или падение спроса в будущем пока невозможно, заявил Лигачев.

«Если человеку необходимо авто, то сейчас, в принципе, самый подходящий вариант, когда можно выбрать и купить за более ли менее нормальные деньги», - добавил эксперт.

Дилеры ранее предрекли падение спроса на авто в ближайшее время, несмотря на текущее оживление. На ситуацию повиляют растущие ставки по кредитам и ужесточение правил ввоза зарубежных машин.

Машины Покупки
25 июля 2024, 13:45
Выезд на 907-й километр трассы М-4 «Дон» в Ростовской области завершили на 35%
РИА «Новости»
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Дорожники начали строить выезд на федеральную трассу М-4 «Дон» в районе поселка Глубокий Каменского района Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор».

На 907-м километре трассы проводят дорожные работы, чтобы повысить безопасность движения. Выезд на дорогу в сторону Москвы расширят и реконструируют. Кроме того, там организуют переходно-скоростную полосу и установят барьеры.

Работы выполнили на 35%. Дорожники сняли изношенное полотно, уложили новую геосетку, водопропускные трубы и щебневый слой. Для объезда участка «Автодор» предложил воспользоваться несколькими развязками в радиусе трех километров.

Ранее президент Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики.

Дороги
24 июля 2024, 16:26
Госдума продлила разрешение на сплошные вырубки на Байкале
Медиасток.рф
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Госдума приняла законопроект, разрешающий сплошные вырубки леса вдоль Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее норма действовала до 31 декабря 2024 года.

«Если же говорить о реальной картине, то чаще всего там рубится кустарник и мелколесье, которые растут рядом с уже построенной в прошлом веткой железной дороги», - объяснил депутат от «Единой России» Александр Якубовский.

Он назвал обеспечение своевременного развития БАМ и Транссиба критически важным, особенно в условиях разворота экспорта в сторону Востока. Для таких рубок земли лесного фонда будут переводить в иные категории, сообщили в документе.

Ранее президент Владимир Путин сообщал , что БАМ обеспечила надежный транспортный маршрут для всей Евразии.

В мае глава РЖД Олег Белозеров назвал Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб главными путями в России.

Госдума РФ Поезда
24 июля 2024, 08:25
Американцы закупили в Китае рекордное количество авто
Global Look Press
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В июне Китай поставил в США легковые автомобили стоимостью 401,7 миллиона долларов. Это максимальный показатель за всю историю взаимной торговли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет китайской статслужбы.

По сравнению с январем 2024 года экспорт автомобилей из КНР в Штаты увеличился в три раза, а относительно мая - на 17%. В первый месяц лета объем поставок в денежном выражении составил 401,7 миллиона долларов.

Однако в целом продажи китайских авто за рубеж сократились. В июне произвели поставки на сумму 6,705 миллиарда долларов - на 18% меньше, чем в мае. Это минимальное значение с февраля текущего года.

В России исключили снижение цен на китайские автомобили. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что стоимость машин связана с политической ситуацией.

США Экспорт Бизнес Машины Китай
23 июля 2024, 08:21
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
РИА «Новости»
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту утром 23 июля временно перекрыли. Об этом сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - предупредили водителей.

Автомобилисты не могли проехать по переправе больше получаса. До этого сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находится 480 машин. Время ожидания составляло около двух часов.

Крымский мост перекрыли в 07:29. Но уже в 08:05 движение восстановили.

Накануне, 22 июля, очередь на подходах к Крымскому мосту достигла почти тысячи автомобилей. Водители не могли проехать как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи.

Крымский мост Машины Водители

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